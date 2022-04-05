Пересадкові вузли та графік автобусів й трамваїв: як працює громадський транспорт у Києві

У Києві частково відновили роботу громадського транспорту. Розповідаємо містянам про актуальний графік руху потягів метрополітену, автобусів та трамваїв.

Як пише пресслужба КМДА з 6 квітня київське метро розпочинатиме свою роботу на годину раніше – о 7:30. А містом курсуватиме близько 150 автобусів і понад 30 трамваїв.

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Робота метро у Києві

Відсьогодні, 5 квітня, відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна". А вже з 6 квітня, потяги виїдуть на лінії о 07:30 і їздитимуть у режимі перевезень до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година.

Як курсують поїзди

"червона" гілка – від станції "Шулявська" до станції "Театральна";

"синя" гілка – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

"зелена" гілка – від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".

станції Майдан Незалежності та Кловська потяги проїжджають без зупинок.

Графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття, – нагадали у КМДА.

Автобуси

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№ 21-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;

№ 22 – від вул. Медовий Південний міст до вул. Тростянецька;

№ 24 – від вул. Лаврській ст. м. "Арсенальна";

№ 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;

№51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;

№ 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;

№57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;

№ 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;

№61 – від вул. Милославській до залізничної платформи Троєщина;

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";

№69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;

№73 – вул. Милославській до вул. Каштановій;

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренко;

№91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";

№ 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);

№ 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";

№101-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;

№ 103 – від вул. Світлицького у ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;

№ 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;

№ 114 – від вул. Милославській до Дарницької площі;

№114-К – від вул. Милославській до ж. м. "Райдужний";

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;

№ 118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Перевезення на автобусних маршрутах №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюються. Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

№3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);

№№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).

організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

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