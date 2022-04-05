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Пересадкові вузли та графік автобусів й трамваїв: як працює громадський транспорт у Києві

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Пересадкові вузли та графік автобусів й трамваїв: як працює громадський транспорт у Києві - фото 1

У Києві частково відновили роботу громадського транспорту. Розповідаємо містянам про актуальний графік руху потягів метрополітену, автобусів та трамваїв.

Як пише пресслужба КМДА з 6 квітня київське метро розпочинатиме свою роботу на годину раніше – о 7:30. А містом курсуватиме близько 150 автобусів і понад 30 трамваїв.

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Робота метро у Києві

Відсьогодні, 5 квітня, відновив роботу пересадковий вузол "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту". Також працює пересадка "Золоті ворота" – "Театральна". А вже з 6 квітня, потяги виїдуть на лінії о 07:30 і їздитимуть у режимі перевезень до 19:00. Середній інтервал руху поїздів на лініях – 1 година.

Як курсують поїзди

  • "червона" гілка – від станції "Шулявська" до станції "Театральна";
  • "синя" гілка – від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";
  • "зелена" гілка – від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Видубичі" до станції "Червоний хутір".
  • станції Майдан Незалежності та Кловська потяги проїжджають без зупинок.

Графік роботи може оперативно змінюватись за необхідності. Підземні станції продовжать цілодобово приймати людей як укриття, – нагадали у КМДА.

Автобуси

  • № 21 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • № 21-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;
  • № 22 – від вул. Медовий Південний міст до вул. Тростянецька;
  • № 24 – від вул. Лаврській ст. м. "Арсенальна";
  • № 32 – від ст. м. "Нивки" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 47 – від ст. м. "Нивки" до вул. Стеценка;
  • №51 – від ст. м. "Червоний Хутір" до мосту Патона;
  • № 55 – від Дарницької площі до мосту Патона;
  • №57 – від ст. м. "Академмістечко" до Національного музею народної архітектури та побуту України;
  • № 59 – від житлового масиву Райдужний (вул. Вершигори) до залізничної платформи Троєщина;
  • №61 – від вул. Милославській до залізничної платформи Троєщина;
  • № 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна";
  • №69 – від Палацу спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова;
  • №73 – вул. Милославській до вул. Каштановій;
  • № 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренко;
  • №91 – вул. Анни Ахматової – Південний міст – ст. м. "Голосіївська";
  • № 97 – від ст. м. "Святошин" до Ринку через вул. Булаховського – вул. Лісорубну (без заїзду у з/п);
  • № 99 – від ст. м. "Мінська" до пл. Шевченка без прибуття на вул. Кондратюка та просп. Рокосовського;
  • № 101 – через залізничну ст. "Зеніт" на проспекті Бандери без заїзду на ст. м. "Почайна";
  • №101-К – від вул. Милославській до просп. Маяковського;
  • № 103 – від вул. Світлицького у ст. м. "Академмістечко" через пл. Марченка;
  • № 104 – від ст. м. "Харківська" до житлового масиву Бортничі;
  • № 114 – від вул. Милославській до Дарницької площі;
  • №114-К – від вул. Милославській до ж. м. "Райдужний";
  • № 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона;
  • № 118 - від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Перевезення на автобусних маршрутах №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 64, 65, 76, 77, 88, 97-К, 100 тимчасово не здійснюються. Інші маршрути працюють за постійними схемами.

Трамваї

  • №3 – від ст. "Ромена Роллана" до ст. Старовокзальна (інтервал руху 25 хвилин);
  • №№ 2, 8-К, 22-К, 29-К, 33-А (інтервал руху 15-20 хвилин).
  • організовано трамвайне сполучення на ділянці "Подільський ТЕРД – Контрактова площа".

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