У Києві частково продаватимуть алкоголь: де та коли можна купити спиртні напої

В українській столиці дещо послаблюють заборону на продаж алкоголю, яка діє у зв'язку з воєнним станом. Читайте далі, де з 1 квітня можна купити спиртне у Києві.

Як йдеться у пресслужбі КМДА, у Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Зокрема, його можна буде придбати у магазинах та закладах сфери обслуговування.

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У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Купити алкоголь можна буде з 11:00 до 16:00 у магазинах та установах сфери обслуговування, – повідомили у київській мерії.

Однак киянам нагадали, що столиця продовжує жити в умовах війни. Зловживати спиртним вкрай небезпечно у сучасних реаліях. Крім цього, в Києві запроваджена комендантська година.

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