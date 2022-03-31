У Києві відновлять прокат велосипедів і електросамокатів: але є один нюанс

Столиця повільними, але впевненими кроками повертається до звичного ритму життя. Так, у Києві знову працюватимуть сервіси з прокату велосипедів та електросамокатів. Але буде одна важлива умова.

У Києві з 1 квітня відновлює свою роботу компанія BikeNow. Тож на вулиці столиці повертаються велосипеди та самокати, які можна взяти на прокат, йдеться на її офіційній сторінці у фейсбуці.

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Сервіс хоч і запрацює, але не на всі 100%. У Києві, враховуючи воєнний стан, буде менша кількість прокатного транспорту.

Вже цієї п'ятниці ви зможете скористатись нашим транспортом! Не хочеться Вас засмучувати, але кількість транспорту буде значно менша ніж зазвичай, – йдеться у повідомленні.

Також діятиме інше обмеження. Зокрема у компанії закликали користувачів прокатного транспорту бути відповідальними. Щойно вони почують сигнал про повітряну тривогу, то потрібно негайно вирушати до укриттів.

Крім того, у BikeNow закликають відмовитися від поїздок лісами та парковими зонами в околицях столиці.

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