Перепічкою й не пахне: у Києва з'явиться свій аромат

А з яким ароматом у вас асоціюється Київ? Підозрюємо, що першими на думку спадають каштани та "київська перепічка". Тепер же ми точно знатимемо, чим пахне столиця України, адже для неї створили спеціальний аромат.

Запах Києва поширюватиметься у вигляді ароматичних подушечок – саше.

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В Управлінні туризму та промоцій Київської міської держадміністрації розповіли, що композиція має "свіжий і солодкий запах" квітів каштана. Основу вибрали невипадково: адже Київ традиційно називають "містом каштанів".

Друзі! У Києва тепер є свій власний аромат «Київський каштан»! Аромат виготовлений у формі декоративного саше та має... Опубліковано Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Нагадаємо, що масово висаджувати каштани в українській столиці почали у XIX столітті. Після Другої світової війни каштани висадили на центральній вулиці Києва – Хрещатику, а у 1960-х роках його поклали в основу герба міста.

Зазначимо, що каштан потрапив до списку вимираючих дерев Європи. Міжнародний союз охорони природи вніс кінський каштан до переліку європейських видів дерев, що перебувають під загрозою зникнення.

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