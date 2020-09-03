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Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу

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Стоунхендж - фото 1
Стоунхендж / nat-geo

Фахівці створили модель первісного вигляду Стоунхенджу в масштабі 1:12, щоб дізнатися, як звучали голоси, вимовлені в центрі святилища.

Вважається, що основна частина Стоунхенджу була побудована приблизно в 2500 році до нашої ери. Святилище використовувалося як мінімум до 1600 року до нашої ери. Більше половини великих каменів згодом було втрачено. Через це вже важко оцінити, як звучав Стоунхендж в давнину.

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Групі британських інженерів-акустиків вдалося відтворити звуковий ландшафт пам'ятника. Дослідження показало, що 20-40-тонні камені діяли як гігантський підсилювач, який збільшував потужність звукових коливань на 10-20% (до 10 децибелів).

Фахівці вважають, що вимовлені всередині Стоунхенджу звуки було краще чути тим, хто знаходився всередині, а не зовні. Це особливо цікаво, враховуючи, що у Стоунхенджу майже напевно не було даху. Втім, можливо, таїнства, що здійснювалися в колі каменів, могли і не призначатися для сторонніх вух.

Як звучить святилище: вчені відтворили акустику Стоунхенджу - фото 423602

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Джерело: independent
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