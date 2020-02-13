Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR

Який iPhone придбати у 2020 році? Як зекономити на покупці? Які моделі уникати, а на які кинути своє око? На ці та інші питання ми відповімо у новому матеріалі в рубриці "Питання тижня". Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо анатомію "яблучних" гаджетів!

Початок кожного року для фанатів смартфонів компанії Apple залишається традиційним. Одні насолоджуються використанням нового топового гаджета. Інші ж підбивають підсумки, пов'язані зі святковими витратами, аби визначитися, який же iPhone придбати. Спробуймо розібратися та визначити найкращі та найбільш вдалі моделі для кожного!

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Почнімо зі смартфонів компанії Apple, які редакція Радіо МАКСИМУМ категорично не рекомендує купувати у 2020 році. Ви будете вражені, але у нашому антирейтингу мовитиметься не лише про відверто застарілі рішення від "яблучників", а й про пристрої, які порівняно нещодавно були чи не найбажанішими.

iPhone SE

Будьмо відвертими: споживати контент зі смартфона з діагоналлю екрана у ЦІЛИХ 4 дюйми – справжнє знущання з себе та свого зору. Звичайно ж, є ціла армія прихильників такого формфактору, але їх не так уже й багато. Хочете не надто великий смартфон – зверніть увагу бодай на iPhone 8. Він не критично більший, а от приріст у діагоналі екрана відчуватиметься. Гарантуємо.

iPhone SE – компактний, але уже неактуальний смартфон

iPhone 6S

Як би це дивно не звучало, але на вторинному ринку досі шаленою популярністю користується модель 6S. Звичайно ж, цей смартфон не є найгіршим у лінійці iPhone, адже в ньому виправили більшість помилок і недоліків шістки. Втім, ця модель не лише морально застаріла. Компанія Apple скоро перестане випускати для неї оновлення, що теж може вплинути на роботу гаджета.

Витрачати гроші на iPhone 6S у 2020 році не слід

iPhone 7

Солодка пропозиція для солоденьких. Наразі новенький iPhone 7 з 32 ГБ вбудованої пам'яті коштує 9 999 гривень. Звучить дуже круто, чи не так? Але що ми отримуємо у результаті? Не найновіший процесор. Не найкрутішу квартиру. Не найкращу автономність.

Гаразд. Якщо ви власник iPhone 5S, 6, SE – усе ще непоганий iPhone 7 може задовольнити всі ваші потреби. Якщо ж ви все ще носитесь з iPhone 6S – це покоління пропускаємо.

iPhone 7 привабливий лише своєю ціною

iPhone X

В офіціалів купити зараз iPhone X не так уже й просто. Втім, якщо вам таки спаде на думку така ідея – відмовтесь від неї відразу ж. Одна з найпоширеніших болячок цієї моделі – слаба автономність. Звичайно ж, ви отримаєте компактний корпус, преміальні матеріали, але й однозначно можете стати залежним від розетки або павербенку. Ясна річ, не всі "витискають" зі свого смартфона всі соки. Погоджуємось, якщо ви лише чатитесь у месенджерах і робите кілька дзвінків – iPhone X не буде діймати своєю автономністю. Але чи варто тоді переплачувати? Беріть уже тоді iPhone 7. Матимете дзвонилку з логотипом Apple не за всі гроші світу.

iPhone X надто дорогий, щоб його купувати у 2020 році

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Гаразд, ми визначилися з моделями, які у 2020 році виглядають максимально невиграшними. На що ж тоді звернути увагу цьогоріч?

Які iPhone слід купити у 2020 році

iPhone 8

Почнемо з ціни. Новий iPhone 8 на 64 ГБ коштує 14 999 гривень у офіціалів. Цей варіант підійде для тих, кого люто бісять рамки на XR, а також відсутність механічної кнопки. Так, до рідненької Home звикли надто багато користувачів. Це, до слова, є однією з причин, чому вони до останнього тримаються за свої олдскульні "яблучка". Щоправда, офіційна ціна не така уже й смачна, що змушує задуматися над переходом до вищого рівня. Про нього далі.

iPhone 8 усе ще актуальний до покупки

iPhone XR

За 16 999 гривень фанати компанії Apple отримують практично еталонний смартфон. Так, ми не стомлюємось нахвалювати саме XR, адже він поєднав у собі не лише топові технічні характеристики (вони досі можуть запхнути за пояс флагманські рішення конкурентів), а й круту камеру (хоч і одну), неймовірну автономність, а також симпатичний дизайн. iPhone XR – ідеальний варіант і для тих, хто давно мріяв змінити свій Android-смартфон на гаджет на базі iOS. Якщо ж вас шалено бісять гігантські рамки навколо екрана – зверніть увагу на наші наступні "лоти".

iPhone XR – ТОП за свої гроші

iPhone XS / XS Max

За iPhone XS офіціали просять 19 999 гривень за версію на 64 ГБ, а от XS Max обійдеться вже у 22 999 гривень за аналогічну комплектацію пам'яті. Основна відмінність між гаджетами полягає у розмірі екранів, а також автономності. Логічно, що Max "житиме" від одного заряду довше. Але ж не всім потрібна "лопата". Хоча... руки звикають практично до будь-якої діагоналі за лічені дні. Пальці, звичайно ж, не відростають, але їх гнучкість нормально так прокачується. XS тішить наявністю телемодуля, а також OLED-екраном. Останній, щоправда, теж може припасти до душі не всім.

iPhone XS та XS Max суттєво подешевшали за рік

Як зекономити на покупці iPhone у 2020 році

Є два варіанти, які допоможуть суттєво або й не зовсім зекономити на покупці iPhone. Перший, щоправда, сподобається далеко не всім. Отже... не купуйте просто ніякого iPhone, якщо ваш смартфон усе ще працює настільки добре, що ви не отримуєте відчутного дискомфорту. Другий – зверніть увагу на Refurbished-версії, які відновлені компанією на заводі. Таким чином ви можете відняти від ціни до декількох сотень доларів. Щоби вас не обдурили, ми наполегливо рекомендуємо купляти "рефи" в офіціалів, адже часто під виглядом відновлених гаджетів можуть продавати звичайнісінький неліквід або пристрої, які просто були у ремонті.

Більше про відновлені смартфони та підводні камені, пов'язані з їхньою покупкою читайте тут.

Який же iPhone купити у 2020 році? Однозначно зверніть увагу на XR. Він зараз не лише тішить "солодкою" ціною, а й досі крутими технічними характеристиками. Чи брати iPhone 7? Лише у випадку, якщо хочете нарешті випустити на волю свій старенький iPhone 5S або SE. Не забувайте про те, що рішення традиційно залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте насолоджуватися хітами, перевіреними часом на Радіо МАКСИМУМ!

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