Представлено Xiaomi Mi10: технічні характеристики та ціни китайського флагмана

Китайська компанія Xiaomi 13 лютого презентувала новий флагманський смартфон Mi10, а також його покращену версію Mi10 Pro. Гаджети отримали не лише топове "залізо", а й просунуту основну камеру та низку інших крутих фішок. Розповідаємо про технічні характеристики та ціни новинки!

Діагональ вигнутого по краях AMOLED-дисплея Xiaomi Mi10 становить 6,67 дюйма. Реалізована підтримка частоти оновлення у 90 Гц, а максимальна яскравість екрана становить 1120 ніт. За заявою представників Xiaomi, відгук екрану на дотики вдалося вивести на "абсолютно новий рівень". У лівий верхній кут передньої панелі врізана 20-мегапіксельна селфі-камера.

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Смартфон побудований на базі процесора Snapdragon 865 з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G (SA / NSA) і оснащений просунутою системою охолодження площею 3000 квадратних міліметрів, здатною ефективно розсіювати тепло навіть при запуску вимогливих додатків. Місткість вбудованого акумулятора Xiaomi Mi10 з підтримкою швидкої та бездротової зарядки потужністю 30 Вт складає 4780 мАг.

Апарат отримав новий стандарт оперативної пам'яті LPDDR5, продуктивність якої на 20% перевищує показники LPDDR4X. На вибір користувача доступні кілька варіантів виконання смартфона: з 8/128 ГБ, 8/256 ГБ і 12/256 ГБ пам'яті, причому вбудована пам'ять – це новітній стандарт UFS 3.0. Як і очікувалося, Mi10 отримав підтримку новітнього бездротового стандарту Wi-Fi 6. Пікова швидкість передачі даних при використанні сумісного роутера може досягати 9,6 Гбіт/с.

Роздільна здатність основного модуля камери пристрою становить 108 Мп, допоміжних датчиків – 13 (f / 2.4, ультраширококутна оптика), 2 і 2 Мп. Апарат підтримує запис 8К-відео, стандарт HDR і функцію AI-обробки зображень.

Старша модифікація під назвою Mi10 Pro відрізняється від базової моделі в першу чергу конфігурацією основної камери. Її 108-мегапіксельний модуль доповнюють сенсори на 12 і 8 Мп з телеоб'єктивами, що мають різну фокусну відстань (10-кратний гібридний оптичний і 50-кратний цифровий зум), а також 20-мегапіксельний датчик з ширококутним склом. Смартфон отримав акумулятор на 4500 мАг з підтримкою технології швидкої зарядки потужністю до 50 Вт. Pro-версія також буде доступна у модифікації з 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Обидві моделі підтримують функцію реверсивної зарядки сумісних зі стандартом Qi гаджетів потужністю до 10 Вт. Примітно, що в комплекті з Mi10 Pro поставляється блок живлення потужністю 65 Вт, тобто його можна використовувати і для зарядки ноутбуків з портом USB Type-C.

Технічні характеристики Xiaomi Mi10 | Mi10 Pro:

Процесор : Snapdragon 865

: Snapdragon 865 Дисплей : AMOLED, 6,67'', 2340x1080, 90 Гц

: AMOLED, 6,67'', 2340x1080, 90 Гц Оперативна пам'ять : 8/12 ГБ, LPDDR5

: 8/12 ГБ, LPDDR5 Вбудована пам'ять : 128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ

: 128/256 ГБ | 128/256/512 ГБ Основна камера : 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 2 Мп (f / 2.4) + 2 Мп (f / 2.4) + 13 Мп (f / 2.4, ультраширококутна оптика) | 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 12 Мп (короткофокусний телеоб'єктив) + 8 Мп (довгофокусний телеоб'єктив) + 20 Мп (надширококутний оптика)

: 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 2 Мп (f / 2.4) + 2 Мп (f / 2.4) + 13 Мп (f / 2.4, ультраширококутна оптика) | 108 Мп (Samsung ISOCELL Bright HMX) + 12 Мп (короткофокусний телеоб'єктив) + 8 Мп (довгофокусний телеоб'єктив) + 20 Мп (надширококутний оптика) Фронтальна камера : 20 Мп

: 20 Мп Акумулятор : 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт | 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт

: 4780 мАг, швидка зарядка 30 Вт | 4500 мАг, швидка зарядка 50 Вт Зв'язок : 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC

: 5G SA / NSA, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo, NFC ОС: Android 10 + MIUI 11

Xiaomi Mi10 в модифікації 8/128 ГБ обійдеться покупцям у $ 573 (ціни для ринку Китаю), а версія 8/256 ГБ коштує $ 615, а за конфігурацію 12/256 ГБ виробник встановив цінник у $ 673. Xiaomi Mi10 Pro у варіанті 8/128 ГБ оцінили у $ 716, а за версією 12/256 ГБ і 12/512 ГБ доведеться віддати $ 787 і $ 859 відповідно. Старт продажів новинок запланований на 14 лютого.

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