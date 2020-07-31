Переможець по житті: підліток викрав батьківський Porsche і розбив його

17-річний житель Уельсу викрав вночі Porsche 911 GT3, що належав його родині. У якийсь момент підліток не впорався з керуванням і потрапив у аварію, в результаті якої суперкар вартістю 82 тисячі фунтів стерлінгів тепер навряд чи підлягає відновленню.

За даними поліції Уельсу, 17-річний місцевий житель викрав Porsche 911 GT3 в одного з членів своєї сім'ї. Невідомо, що стало причиною аварії, ймовірно він просто не впорався з керуванням суперкара. В результаті ДТП автомобіль вилетів з дороги і опинився затиснутий між деревами.

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Юний викрадач не постраждав, проте спорткар отримав численні ушкодження. Вся передня частина кузова суперкара виявилася сильно розбита. У автомобіля відвалився бампер, вилетіли фари, а також вирвало переднє колесо і погнуло підвіску. Крім того, задній бампер машини також відірвався від кузова, ліві двері і дах отримали серйозні вм'ятини, а переднє скло виявилося повністю розбите. Співробітники поліції затримали підлітка на місці аварії і пред'явили йому звинувачення у викраденні.

Розбитий Porsche 911 GT3 випускався з 2006 по 2011 рік. Суперкар обладнаний 3,8-літровим бензиновим V6 потужністю 435 кінських сил. Агрегат працює у парі з шестиступінчастою "механікою". До сотні модель розганяється за 4,1 секунди, а її максимальна швидкість складає 312 кілометрів на годину.

У жовтні минулого року в Австралії 14-річний підліток викрав Subaru Forester. Коли місцева поліція помітила підозрілий автомобіль, викрадач спробував сховатися, але протаранив патрульний пікап Toyota Hiluх і зіткнувся з припаркованим кросовером Lamborghini Urus.

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