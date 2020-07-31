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На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото

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На OLX продається танк - фото 1
На OLX продається танк / olx

На популярній платформі для продажу OLX з'явилося незвичайне приватне оголошення. Чоловік продає танк часів Другої світової війни Т-34-76.

Так, У Києві за допомогою OLX користувач сервісу оголошення намагається знайти покупця для реставрованого танка Т-34-76, який використовувався за часів Другої світової війни.

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"Командирський. Зразка 1941 року, реставрований. Відсутні: двигун, КПП і прилади. Гармата-макет. Можна буксирувати. Дуже підійде для пам'ятника або на дачу", – йдеться в описі оголошення.

Танк продається за ціною 50 тисяч доларів США.

На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото - фото 418444

На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото - фото 418445

На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото - фото 418446

На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото - фото 418443

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Джерело: olx
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