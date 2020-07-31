На OLX з'явилося оголошення про продаж раритетного танка: фото

На популярній платформі для продажу OLX з'явилося незвичайне приватне оголошення. Чоловік продає танк часів Другої світової війни Т-34-76.

Так, У Києві за допомогою OLX користувач сервісу оголошення намагається знайти покупця для реставрованого танка Т-34-76, який використовувався за часів Другої світової війни.

І ще: Як поїде автомобіль, якщо його повністю позбавити підвіски: божевільний експеримент

"Командирський. Зразка 1941 року, реставрований. Відсутні: двигун, КПП і прилади. Гармата-макет. Можна буксирувати. Дуже підійде для пам'ятника або на дачу", – йдеться в описі оголошення.

Танк продається за ціною 50 тисяч доларів США.

Читайте також: Не така вже й крихітка: на торги виставили тюнінгований Fiat 500 1971 року