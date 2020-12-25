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Холостячка 2020: дивитись онлайн 10 випуск шоу з Ксенією Мішиною
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На СТБ завершилося реаліті-шоу Холостячка 2020. У новому 1 сезоні свого коханого шукала акторка Ксенія Мішина, яка стала популярною після ролі у серіалі "Кріпосна". Дивіться онлайн десятий епізод від 25 грудня. У пост-шоу нам покажуть життя після проєкту.
У 10 випуску реаліті Холостячка 2020 головна героїня Ксенія Мішина розповідає, яким стало її життя після проєкту. У пост-шоу глядачі дізнаються, чи продовжила Ксенія зустрічатися з Еллертом, а також зможуть заглянути за лаштунки проєкту.
Холостячка 10 випуск 1 сезон – дивитися онлайн від 25.12.2020
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Холостячка 1 сезон 10 випуск: Життя учасників після проєкту
Деякі глядачі були незадоволені вибором Ксенії
Не будемо приховувати той факт, що фінальний вибір Ксенії Мішиної сподобався далеко не всім глядачам реаліті. Звичайно ж, хімію між Сашком та Ксенею глядачі зауважили ще під час першої вечірки. З того ж моменту йому пророкували перемогу у шоу. Перший же поцілунок Еллерта та Мішиної викликав справжній фурор серед прихильників. Фанати почали створювати красиві колажі та монтувати романтичні та милі відео у мережі. Втім, фінальний, 9 випуск шоу показав, що не всім сподобався остаточний вибір Ксенії. Фанати Олексія Тригубенка розкритикували вибір холостячки. Та й Еллерту добряче перепало хейту. Тож залишається відкритим одне питання: чи досі разом Ксенія та Сашко? Дізнаємося на пост-шоу!
Чи повернувся Андрій Рибак до Аліни?
Не менше глядачі очікували на ще одну розв'язку. Усім цікаві стосунки Андрія Рибака й таємничої Аліни. На одному з побачень з холостячкою він зізнався, що за межами проєкту на нього очікує інша дівчина. Їй він пообіцяв не закохуватися у Мішину та повернутися до неї по завершенні реаліті. Але Андрію не вдалося стримати свого слова, закохавшись у Ксенію. Тому він відразу ж зізнався їй про Аліну. Втім, подвійну гру Мішина не пробачила йому, вигнавши Рибака за крик до фіналу. Тож ми хочемо зрозуміти, чи повернувся він до Аліни після завершення зйомок у реаліті.
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