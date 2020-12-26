МастерШеф 10 сезон ФІНАЛ: дивитись онлайн, хто переміг у шоу

26 грудня вийшов фінальний випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн фінал проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 18 випуску МастерШеф 10 трійці фіналістів шоу потрібно буде проявити усі свої вміння. Судді проєкту – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський пильно оцінюватимуть страви, які вони приготували у фіналі улюбленого кулінарного шоу. Дізнайтеся, хто став переможцем МастерШеф 10!

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МастерШеф 10 сезон 18 випуск: Хто стане переможцем МастерШеф 10 сезон?

Глядачі зі всієї України стануть свідками історичної події – суперфіналу проєкту МастерШеф 10 сезон. Дізнайтеся ім'я того, хто виграє 300 тисяч гривень, навчання у престижній кулінарній академії, а також титул найкращого кулінара-аматора країни!

18 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 26.12.2020

Учасники проєкту МастерШеф востаннє вийдуть на кухню шоу, щоб приготувати найважливіший у їхньому житті обід. Градус напруги просто зашкалює. Щоб суперфіналісти сконцентрувалися на завданні, а не на хвилюванні, з'їхалися їхні найрідніші люди та колеги по цеху. Кому підтримка допоможе, а кого, навпаки, – відволіче? Дізнаєтеся у фінальному випуску шоу!

Остання знаменита фраза "Час пішов!"

Фіналісти неодноразово готували стандартний обід, який складається із закуски, основної страви, а також десерту. Втім, у 18 випуску шоу МастерШеф суперфіналістам потрібно зробити не просто смачні та цікаві наїдки. Перед ними завдання – створити кулінарні шедеври. Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський дадуть учасникам по 2 з половиною години на виконання фінального завдання. Чи впораються вони з емоціями, почувши востаннє фразу "Час пішов!"?

Дивувати – так дивувати!

У фіналі проєкту учасники не будуть іти звичним для себе шляхом. Вони ризикуватимуть та застосовуватимуть абсолютно інші техніки, методики приготування та способи презентації. Ба більше, страви фіналістів нестимуть у собі певний сенс: хто готуватиме рибу, яка привела його до двадцятки найкращих, а хтось йтиме за звичною для себе стратегією. Чия тактика приведе до перемоги? Дізнаємося уже скоро!

У фіналі МастерШеф 10 кулінарне шоу... інформація оновлюється

А наприкінці суперфіналу на глядачів очікує ще один сюрприз – невідома версія МастерШеф 10 сезон. Нам проведуть екскурсію за лаштунки знімань найпопулярнішого кулінарного проєкту країни!

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