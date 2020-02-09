Оскар 2020 онлайн: дивитись трансляцію церемонії нагородження

В ніч з 9 на 10 лютого в США пройде головна кіноподія року – церемонія вручення Оскар 2020. Це буде вже 92-нагородження. Пряма трансляція з театру "Долбі" в Лос-Анджелесі буде проходити у 225 країнах, серед яких є й Україна.

Уже в ніч з неділі на понеділок, з 9 на 10 лютого, увесь світ дізнається, хто ж в цьому році стане лауреатом найпрестижнішої кінопремії у світі. У Лос-Анджелесі пройде 92-я церемонія вручення Оскара. Золота статуетка у вигляді лицаря з мечем давно стала і символом Голлівуду, і знаком якості для фільмів.

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В Україні ж у прямому ефірі церемонію покаже телеканал "Україна". Шоу буде коментувати ведучий програми "Ранок з Україною" Анатолій Анатоліч, а перекладачем-синхроністом стане Юрій Фізер. Також ведучими ночі Оскара 2020 будуть співачка Альона Вінницька, телеведучий Тимур Мірошниченко та травесті-діва Монро.

Пряма трансляція премії на телеканалі "Україна" розпочнеться в ніч на 10 лютого о 1:30.

Крім того, онлайн-трансляцію вручення кінопремії можна буде дивитися на офіційному сайті церемонії, на її сторінці в Twitter і на телеканалі ABC.

А тим часом на офіційній сторінці найпрестижнішої кінопремії в Instagram згадали минулорічних переможців. Так, у соцмережі з'явився колаж зі світовими зірками, які у 2019 році отримали омріяну статуетку:

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