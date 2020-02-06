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ТЕСТ: Що ти знаєш про Оскар?
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Цьогорічне нагородження кінопремії "Оскар" вже близько, тож ми вирішили з'ясувати, що ж ти взагалі знаєш про головну кінонагороду. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Кіноакадемія вручає найпрестижнішу премію у сфері кіновиробництва вже багато років. Отримати "Оскар" – престижно та бажано. Це визнання та повага до роботи професіоналів, які працювали над фільмами. Перевіримо, що ти знаєш про "Оскар"...
ТЕСТ: Наскільки ти впевнений користувач Facebook?
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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