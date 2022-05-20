Перейменувати вулиці Пушкіна на вулиці Стівена Кінга: в Україні з'явилася петиція

Від 19 травня протягом 92 днів українці можуть підписати петицію, щоб усі вулиці імені Пушкіна змінили назву на вулиці імені Стівена Кінга. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Зареєстровану електронну петицію з пропозицією щодо появи вулиць Стівена Кінга, замість вулиць Пушкіна, потрібно підписати понад 25 000 українцям, щоб її розглянули далі.

І ще: Річард Гір продав свій кабріолет на аукціоні, щоб допомогти українцям

"У зв'язку з російською агресією на території України, повномасштабною війною росії проти України, вважаємо важливим перейменувати вулиці, що носять імена класиків російської літератури. Пропоную перейменувати вулиці Пушкіна в українських містах на вулиці Стівена Кінга – сучасного письменника світового значення, що підтримав Україну в її боротьбі проти навали загарбника", – зазначено у тексті до петиції.

До теми: "Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео