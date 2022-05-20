"Поставила Польщі 10": зірка "Скаженого весілля" висміяла Ірину Федишин у новому відео

Акторка Інна Приходько не змогла пройти повз скандал навколо журі від України на Євробаченні 2022. Дівчина потролила поведінку співачки Ірини Федишин, яка одразу ж почала виправдовувати свої бали у мережі.

34-річна українська акторка та комікеса Інна Приходько, яка встигла підняти настрій своїми пародіями на дружину затриманого олігарха Віктора Медведчука Оксану Марченко, продовжує активно вести профіль в інстаграмі. Тут за зіркою "Скаженого весілля" стежать понад 7 тисяч осіб, які розділяють гумор Приходько. Тож вона не оминула увагою і співачку Ірину Федишин, яка за останні дні встигла добряче засвітитись у ЗМІ та викликала хвилю обурення від українців.

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Вибачте, не втрималась: моя думка з приводу ситуації на Євробаченні. А Польщі особисто від себе скажу – дякую, за все що вони роблять для нас, – прокоментувала Інна під відео, на якому вдає Федишин з її поясненнями оцінки для представника Польщі на конкурсі.

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