Річард Гір продав свій кабріолет на аукціоні, щоб допомогти українцям

Річард Гір ухвалив рішення виставити на автоаукціон свою машину. Його мета – допомога українцям. Відомо, що аукціон відбувся й кабріолет актора продали. Кошти, які отримали з продажу авто, перекажуть благодійним фондам World Central Kitchen та Open Arms Ukraine.

Річард Гір виставив на аукціон свій кабріолет Jaguar XK8 1999 року випуску. Його придбали за понад тридцять тисяч доларів. Всі ці кошти підуть на благодійність.

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Голлівудський актор Річард Гір продав свій раритетний автомобіль на автоаукціоні, щоб зібрати кошти для України. Аукціон відбувся з 17 на 18 травня, де зробили 17 ставок щодо цієї машини. Новим власником став користувач під ніком Cfloyd. Він заплатив за автомобіль 31 750 доларів.

На платформі Bring a Trailer повідомляють, що Річард Гір був єдиним власником машини. Він жодного разу не потрапив у ДТП. Ба більше – він наїздив за увесь час лише 30 миль. Це приблизно 50 кілометрів. Салон машини – це антрацитова перлинна шкіра з кашеміровими вставками. У кабріолета також є м'який відкидний верх, 17-дюймові легкосплавні диски, підігрів та електрорегулювання передніх сидінь, автоматичний клімат-контроль, електросклопідіймачі й стереосистему Pioneer.

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