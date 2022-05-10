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Перейменування станцій метро у Києві: українці обрали нові назви

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Нові назви станцій метро у Києві - фото 1
Нові назви станцій метро у Києві / facebook.com/kyivmetro

По всіх Україні відбувається перейменування вулиць та споруд, пов'язаних з радянським минулим та Росією. Не винятком стали і станції метро у столиці. Українці вже проголосували за нові назви для метрополітену у Києві.

Понад 170 тисяч людей висловили свою позицію щодо оновлення назв для 5 станції метро у столиці України. Про це розповів начальник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський. За його словами, вже найближчим часом проєкт рішення буде підготовлено до розгляду у Київській міській раді.

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Як зміняться назви станцій метро у Києві:

  • Станція "Берестейська" на "Бучанська";
  • Станція "Площа Льва Толстого" на "Василя Стуса";
  • Станція "Героїв Дніпра" на "Героїв України";
  • Станція "Мінська" на "Варшавська";
  • Станція "Дружби народів" на "Ботанічна".
facebook.com/BrahinskyyViktor - фото 504988
facebook.com/BrahinskyyViktor

Відзначимо, що спершу до 1 травня тривав відбір пропозицій, а з 1 по 9 травня тривало голосування за 5 найпопулярніших варіантів.

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