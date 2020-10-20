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Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
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У жовтні 2020 року в Україні традиційно відбудеться перехід на зимовий час. Розповідаємо, коли та куди треба переводити годинник, коли та де виникла така традиція і як пережити цей період без шкоди для здоров'я.
Традиція переводити годинники в Україні виникла у 1996 році. Кабінет Міністрів затвердив постанову про таке рішення 24 роки тому. Відтоді українці практикують перехід на зимовий чи літній час. Попри це, щороку виникають дискусії щодо доцільності таких регулярних змін часу.
Коли переводять годинники в жовтні 2020
Остання неділя жовтня – час традиційного переведення стрілок годинників. У 2020 році цей перехід буде в ніч з суботи на неділю, 25 жовтня, о 4 годині ранку. Зауважте, що у цю неділю також відбудуться місцеві вибори.
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Куди перевести годинник на зимовий час
Не плутайте цей перехід з переходом на літній час і правильно переведіть стрілки годинника! Запам'ятайте: 25 числа поверніть стрілки на годину назад. Це перевага взимку, адже ви зможете довше спати зранку. Звісно, кількість годин у добі незмінна, однак прокидатися треба буде засвітла.
Чи є перехід на зимовий час у світі
Так переводять годинники не лише в Україні. У світі поширена така практика, але керівництва більшості країн вже відмовилися від щопіврічної зміни часу. На цей момент перехід на зимовий та літній час досі впроваджено у понад 100 країнах. Але щороку на порядку денному виринають пропозиції щодо скасування такого правило. Поки що нічого не змінилося, тож готуйте свій організм до нового режиму!
161 країна скасувала цей обов'язок, серед яких Китай, Росія, Афганістан, В'єтнам та інші.
Як виникла така традиція
Саме 1908 рік поклав початком традиції переведення годинників. Літній та зимовий час найперше запровадили у Великобританії. Британці змінювали час осінню та весною з метою економії енергоресурсів. Через 10 років до цієї традиції долучилися США, а в країнах СРСР почали переводити годинники з 1981 року.
Як легко пережити переведення годинника
Медики та науковці проводять дослідження та доводять, що переведення годинників негативно впливає для здоров'я людини. Така різка зміна режиму та циклу організму призводить до стресу. А надалі виникає низка негативних симптомів: погане самопочуття, ослаблена імунна система, загострення хронічних захворювань.
Якщо ви хочете мінімізувати негативні наслідки для свого організму, то медики радять підготуватися заздалегідь. Для того, щоб адаптувати свої внутрішні біоритми, вам потрібно в перші кілька діб після зміни часу: більше свіжого повітря, якісний сон, мінімальне навантаження, корисний раціон.
Як підготувати організм до переходу на зимовий час:
- За тиждень до зміни часу зменште фізичне навантаження, задля уникнення перевтоми. Не затримуйтеся на роботі та не беріться за важку роботу.
- Стежте за раціоном – не вживайте жирну їжу та алкоголь. Пийте більше води та трав'яного чаю. За годину до сну вимикайте усі гаджети.
- У ніч переходу на зимовий час лягайте спати о 22 годині, адже це ідеальний час для якісного сну.
- Усі вранішні ритуали зробіть звечора: приготуйте сніданок, оберіть одяг, складіть сумку, помийте голову тощо.
Чому можуть скасувати перехід на різний час
Від квітня 2019 року влада у кожній країні ЄС самостійно вирішує, чи переводити годинник їхнім громадянам. Країни, які відмовляються від постійної зміни часу, обґрунтовують це "економічною недоцільністю". Дійсно, економічно обґрунтована зміна часу може бути лише в межах географічних широт від 30 до 60 градусів. До слова, Україна перебуває у цій зоні. На ділі успішність та результативність переведення годинників сумнівні, адже таким чином енергія заощаджується лише на 1-3%.
Переведення часу на телефоні
Телефон, планшет і комп'ютер зазвичай переводять годину самі. Для того, щоб переконатися, що час показує правильно, зайдіть у налаштування та перевірте, чи стоїть галочка навпроти режиму автоматичного переведення годинників. Також можна подивитися котра година в Україні онлайн, щоб переконатися, чи правильно показує час ваш пристрій.
А ви "за" чи "проти" переведення стрілок? Пишіть у коментарях!
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