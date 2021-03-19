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Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні
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В останню неділю березня в містах України відбудеться перехід на літній час 2021. Але в цьому році він може стати одним з останніх. Дізнайтеся, коли і куди переводять стрілки годинника. Та чому це може стати останній раз?
Традиційно Україна переходить на літній час або ж на одну годину вперед у кінці березня. Цього року ця дата припадає на 28 березня. Перевести стрілки на одну годину вперед потрібно в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Наразі наші гаджети роблять за нас це автоматично.
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Проте існує ймовірність, що Україна скасує ці переходи раз і назавжди. Такий законопроєкт розглянула Верховна Рада України 3 березня під час засідання. У першому читання підтримали цей документ 277 народних депутатів із 226 необхідних. До того ж Верховна Рада проголосувала за скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання. Автори законопроєкту №4201, прийнятого 3 березня, розраховують, що перехід на зимовий час в жовтні 2021-го виявиться для України останнім.
Якщо закон ухвалять, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а залишиться нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою. Вважається, що саме час, який є зараз є природним і стандартним для нашої території.
Законопроєкт не ухвалили 19 березня, а відправила на доопрацювання, тож є всі шанси, що до 28 березня депутати все ж визначаться, що робити з переведенням годинників.
Такий законопроєкт був створений, опираючись на медичні дослідження про те, що переведення годинників двічі на рік погано впливає на здоров'я людей.
Окрім медичних показників, законопроєкти передбачає такі зміни:
- У всіх регіонах України діятиме єдиний київський час;
- Переведення годинників на зимовий час у ніч на 25 жовтня 2021 року має стати останнім, відтоді час не змінюватиметься;
- Україна проводить «часову реформу», орієнтуючись на аналогічну ініціативу Європейського союзу;
- Варто також зазначити, що відмова від сезонних змін часу не потребує додаткових фінансових витрат, водночас вона має позитивно вплинути на економіку.
Чому не варто переходити на літній час?
- Економічні переваги: робочі години більше припадають на світловий день – це зменшує вироблення енергії, що є кращим для екології та для економії коштів.
- Перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати "світлі" години дня, а також зменшує кількість ДТП та злочинів у вечірні години.
Чому варто відмовитись від переведення годинника?
- Переведення на літній час чинить негативний вплив на здоров'я людини та біоритми. За словами з інтерв'ю Радіо Свобода і Юрія Погорецького, експерта медицини сну, групами ризику, які найбільше потерпають через переведення часу, є українці, які мають гіпертонію, цукровий діабет та зайву вагу.
- Переведення звичного розпорядку призводить до того, що більшість людей відчувають перевтому та страждають від порушень сну.
- Економічна доцільність переведення годинників себе не виправдовує. Якщо і йдеться про якусь економію електроенергії, то про дуже незначну. Раніше потребу в літньому та зимовому часі аргументували особливостями роботи промисловості та енергетики. Однак, починаючи з 1990-х років, ситуація змінилася: витрати на освітлення менше впливають на роботу енергосистеми, відтак помітного позитивного ефекту від переведення годинників вже немає, наголошує експертка з енергетичних питань Ольга Кошарна у коментарі для Радіо Свобода.
Як полегшити для організму перехід на літній час?
- Почніть готуватися на кілька днів раніше. Приблизно за тиждень до того, як перейти на літній час.
- Дотримуйтесь свого розкладу. Під час переходу на літній час дотримуйтесь режиму харчування, соціальних заходів, часу на сон та фізичні вправи.
- Не дрімайте довго.
- Уникайте споживання кави та алкоголю.
Щорічна сезонна зміна часу застосовується зараз приблизно в 60 країнах, насамперед у Європі, а також у Північній Америці, на всій їхній території чи частково, при цьому дати переходу бувають різними. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.
У 2011 році Україна вже намагалась скасовувати перехід на різний час, проте таку ініціативу відхилили. Тому чи надовго затвердять цей законопроєкт цього разу – невідомо.
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