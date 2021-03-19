Перехід на літній час 2021: коли і куди переводять годинники в Україні

В останню неділю березня в містах України відбудеться перехід на літній час 2021. Але в цьому році він може стати одним з останніх. Дізнайтеся, коли і куди переводять стрілки годинника. Та чому це може стати останній раз?

Традиційно Україна переходить на літній час або ж на одну годину вперед у кінці березня. Цього року ця дата припадає на 28 березня. Перевести стрілки на одну годину вперед потрібно в ніч з 27 на 28 березня о 03:00. Наразі наші гаджети роблять за нас це автоматично.

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Проте існує ймовірність, що Україна скасує ці переходи раз і назавжди. Такий законопроєкт розглянула Верховна Рада України 3 березня під час засідання. У першому читання підтримали цей документ 277 народних депутатів із 226 необхідних. До того ж Верховна Рада проголосувала за скорочення терміну підготовки законопроєкту до другого читання. Автори законопроєкту №4201, прийнятого 3 березня, розраховують, що перехід на зимовий час в жовтні 2021-го виявиться для України останнім.

Якщо закон ухвалять, то в Україні більше не буде переходу на літній час, а залишиться нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою. Вважається, що саме час, який є зараз є природним і стандартним для нашої території.

Законопроєкт не ухвалили 19 березня, а відправила на доопрацювання, тож є всі шанси, що до 28 березня депутати все ж визначаться, що робити з переведенням годинників.

Такий законопроєкт був створений, опираючись на медичні дослідження про те, що переведення годинників двічі на рік погано впливає на здоров'я людей.

Окрім медичних показників, законопроєкти передбачає такі зміни:

У всіх регіонах України діятиме єдиний київський час;

Переведення годинників на зимовий час у ніч на 25 жовтня 2021 року має стати останнім, відтоді час не змінюватиметься;

Україна проводить «часову реформу», орієнтуючись на аналогічну ініціативу Європейського союзу;

Варто також зазначити, що відмова від сезонних змін часу не потребує додаткових фінансових витрат, водночас вона має позитивно вплинути на економіку.

Чому не варто переходити на літній час?

Економічні переваги: робочі години більше припадають на світловий день – це зменшує вироблення енергії, що є кращим для екології та для економії коштів. Перехід на літній час дозволяє людям краще використовувати "світлі" години дня, а також зменшує кількість ДТП та злочинів у вечірні години.

Чому варто відмовитись від переведення годинника?

Переведення на літній час чинить негативний вплив на здоров'я людини та біоритми. За словами з інтерв'ю Радіо Свобода і Юрія Погорецького, експерта медицини сну, групами ризику, які найбільше потерпають через переведення часу, є українці, які мають гіпертонію, цукровий діабет та зайву вагу. Переведення звичного розпорядку призводить до того, що більшість людей відчувають перевтому та страждають від порушень сну. Економічна доцільність переведення годинників себе не виправдовує. Якщо і йдеться про якусь економію електроенергії, то про дуже незначну. Раніше потребу в літньому та зимовому часі аргументували особливостями роботи промисловості та енергетики. Однак, починаючи з 1990-х років, ситуація змінилася: витрати на освітлення менше впливають на роботу енергосистеми, відтак помітного позитивного ефекту від переведення годинників вже немає, наголошує експертка з енергетичних питань Ольга Кошарна у коментарі для Радіо Свобода.

Як полегшити для організму перехід на літній час?

Почніть готуватися на кілька днів раніше. Приблизно за тиждень до того, як перейти на літній час.

Дотримуйтесь свого розкладу. Під час переходу на літній час дотримуйтесь режиму харчування, соціальних заходів, часу на сон та фізичні вправи.

Не дрімайте довго.

Уникайте споживання кави та алкоголю.

Щорічна сезонна зміна часу застосовується зараз приблизно в 60 країнах, насамперед у Європі, а також у Північній Америці, на всій їхній території чи частково, при цьому дати переходу бувають різними. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

У 2011 році Україна вже намагалась скасовувати перехід на різний час, проте таку ініціативу відхилили. Тому чи надовго затвердять цей законопроєкт цього разу – невідомо.

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