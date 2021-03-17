Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся

Місячний календар стрижок на квітень 2021. За допомогою цього календаря можна легко вибрати найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся з детальним описом у квітні 2021 року.

Місячний календар стрижок на квітень 2021 року підкаже, в який день стрижка буде вдалою, а в який день краще утриматися від усіх маніпуляцій з волоссям. Календар місячного дня вказує на сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у квітні 2021 року, відповідно до характеристик місячного дня.

Коли можна стригти волосся у квітні

*Червоним позначені несприятливі дні, зеленим – сприятливі. Жовтим кольором позначені нейтральні дні для стрижки.

КВІТЕНЬ 2021 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Місячний календар стрижок на квітень

1 квітня . Це чудовий день ​​для відвідування перукарні. Місяць буде спадати та буде в сузір'ї Козорога. Астрологи стверджують, що в цей день ви можете сміливо реалізовувати всі свої плани, навіть змінити імідж.

. Це чудовий день ​​для відвідування перукарні. Місяць буде спадати та буде в сузір'ї Козорога. Астрологи стверджують, що в цей день ви можете сміливо реалізовувати всі свої плани, навіть змінити імідж. 2 квітня . Вважається несприятливим днем ​​для підстригання волосся. Похід до перукаря, коли місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія, може спричинити проблеми зі здоров'ям.

. Вважається несприятливим днем ​​для підстригання волосся. Похід до перукаря, коли місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія, може спричинити проблеми зі здоров'ям. 3 квітня . Місяць не буде сильно змінювати своє положення на небі, але цього буде достатньо, щоб день знову став сприятливим для стрижки.

. Місяць не буде сильно змінювати своє положення на небі, але цього буде достатньо, щоб день знову став сприятливим для стрижки. 4 квітня . Настає 27 місячний день, Місяць все ще перебуває у Водолії та зменшується, день для стрижки дуже сприятливий.

. Настає 27 місячний день, Місяць все ще перебуває у Водолії та зменшується, день для стрижки дуже сприятливий. 5 квітня . Це день, коли потрібно обов'язково постригтися тим, хто давно хотів якось привернути до себе увагу протилежної статі.

. Це день, коли потрібно обов'язково постригтися тим, хто давно хотів якось привернути до себе увагу протилежної статі. 6 квітня . Поганий день для стрижки волосся, Місяць буде в сузір'ї Овна і продовжуватиме спадати.

. Поганий день для стрижки волосся, Місяць буде в сузір'ї Овна і продовжуватиме спадати. 7 квітня . Ще один поганий день для стрижки. Астрологи попереджають, що похід до перукаря в цей день може закінчитися неприємно.

. Ще один поганий день для стрижки. Астрологи попереджають, що похід до перукаря в цей день може закінчитися неприємно. 8 квітня . У цей день буде з'являтися молодий Місяць, краще не чіпати волосся. Не стрижіть волосся і не фарбуйте його.

. У цей день буде з'являтися молодий Місяць, краще не чіпати волосся. Не стрижіть волосся і не фарбуйте його. 9 квітня . Місяць зростає і знаходиться в Тельці. Від стрижки варто відмовитися, оскільки це може бути спричинити проблеми зі здоров'ям. Можливе фарбування волосся натуральними барвниками.

. Місяць зростає і знаходиться в Тельці. Від стрижки варто відмовитися, оскільки це може бути спричинити проблеми зі здоров'ям. Можливе фарбування волосся натуральними барвниками. 10 квітня. Місяць, що зростає переходить у сузір'я Близнюків. У цей день не слід стригти волосся.

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11 квітня . Ви можете або пофарбувати волосся, або приміряти нові, абсолютно несподівані стрижки та образи.

. Ви можете або пофарбувати волосся, або приміряти нові, абсолютно несподівані стрижки та образи. 12 квітня . Цей день можна назвати несприятливим для підстригання волосся та зміни іміджу, інакше це спричинить проблеми зі здоров'ям.

. Цей день можна назвати несприятливим для підстригання волосся та зміни іміджу, інакше це спричинить проблеми зі здоров'ям. 13 квітня . Місяць продовжує зростати та перебуває в сузір'ї Рака. Ще один чудовий день, щоб змінити свій імідж.

. Місяць продовжує зростати та перебуває в сузір'ї Рака. Ще один чудовий день, щоб змінити свій імідж. 14 квітня . Місяць буде в знаку Лева. Не слід в цей день ходити до стиліста, щоб не зіткнутися з проблемами із друзями.

. Місяць буде в знаку Лева. Не слід в цей день ходити до стиліста, щоб не зіткнутися з проблемами із друзями. 15 квітня . Місяць продовжує зростати. У цей день не слід наносити макіяж і робити зачіски, щоб уникнути невдач у житті.

. Місяць продовжує зростати. У цей день не слід наносити макіяж і робити зачіски, щоб уникнути невдач у житті. 16 квітня і 17 квітня . Це дні, коли стригти волосся у квітні 2021 року за місячним календарем не тільки можливо, але і необхідно. Стрижка в цей день, як і будь-яка інша маніпуляція з волоссям, принесе лише радість у життя.

. Це дні, коли стригти волосся у квітні 2021 року за місячним календарем не тільки можливо, але і необхідно. Стрижка в цей день, як і будь-яка інша маніпуляція з волоссям, принесе лише радість у життя. 18 квітня . Місяць зійде і перебуватиме в сузір'ї Діви. Стрижка волосся в цей день негативно позначиться на загальному стані людини.

. Місяць зійде і перебуватиме в сузір'ї Діви. Стрижка волосся в цей день негативно позначиться на загальному стані людини. 19 квітня . Місяць переходить у Терези та стрижка в цей день вважається сприятливою, доброчинно впливає на стан волосся і на настрій людини в цілому.

. Місяць переходить у Терези та стрижка в цей день вважається сприятливою, доброчинно впливає на стан волосся і на настрій людини в цілому. 20-21 квітня. Ви обов'язково повинні записатися до перукаря, якщо хочете залучити удачу на свою сторону.

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22 квітня . Не слід стригти волосся, адже такі маніпуляції з волоссям можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.

. Не слід стригти волосся, адже такі маніпуляції з волоссям можуть спричинити проблеми зі здоров'ям. 23 квітня . Місяць впаде і перебуватиме у сузір'ї Скорпіона. У цей день від стрижок слід відмовитися, щоб не створювати клопоту.

. Місяць впаде і перебуватиме у сузір'ї Скорпіона. У цей день від стрижок слід відмовитися, щоб не створювати клопоту. 24 квітня . Ви можете фарбувати волосся у цей день, але варто відмовлятися від стрижок. Астрологи стверджують, що стрижка 24 квітня 2021 року може принести серйозні фінансові проблеми в життя людини.

. Ви можете фарбувати волосся у цей день, але варто відмовлятися від стрижок. Астрологи стверджують, що стрижка 24 квітня 2021 року може принести серйозні фінансові проблеми в життя людини. 25 квітня . Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Стрільця. Ви можете не тільки стригти волосся, але і фарбувати його, робити оздоровчі маски.

. Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Стрільця. Ви можете не тільки стригти волосся, але і фарбувати його, робити оздоровчі маски. 26 квітня . Цей день року є нейтральним для стрижки, але рекомендується фарбування. Це пов'язано з тим, що астрологи впевнені, що забарвлення в цей день залучить до життя потрібних людей.

. Цей день року є нейтральним для стрижки, але рекомендується фарбування. Це пов'язано з тим, що астрологи впевнені, що забарвлення в цей день залучить до життя потрібних людей. 27 квітня . 2021 року, згідно з місячним календарем, від стрижки волосся слід відмовитись, ті ж рекомендації стосуються процедур фарбування волосся.

. 2021 року, згідно з місячним календарем, від стрижки волосся слід відмовитись, ті ж рекомендації стосуються процедур фарбування волосся. 28 квітня . Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Козорога. Стрижки волосся в цей день можна проводити, вони лише принесуть добробут. Якщо цього дня ви пофарбуєте волосся у світлий тон, це приведе у ваше життя світлих людей.

. Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Козорога. Стрижки волосся в цей день можна проводити, вони лише принесуть добробут. Якщо цього дня ви пофарбуєте волосся у світлий тон, це приведе у ваше життя світлих людей. 29 квітня . Місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія. Не найсприятливіший день для стрижки, але він ідеально підходить для фарбування в будь-який колір.

. Місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія. Не найсприятливіший день для стрижки, але він ідеально підходить для фарбування в будь-який колір. 30 квітня. Найкраще відмовитись від походу до перукаря. Астрологи підкреслюють, що якщо проігнорувати рекомендацію, то врешті-решт стане можливим через погану стрижку візуально набрати декілька кілограмів.

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