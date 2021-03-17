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Місячний календар стрижок на квітень 2021: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар стрижок на квітень 2021. За допомогою цього календаря можна легко вибрати найсприятливіші дні для стрижки та фарбування волосся з детальним описом у квітні 2021 року.
Місячний календар стрижок на квітень 2021 року підкаже, в який день стрижка буде вдалою, а в який день краще утриматися від усіх маніпуляцій з волоссям. Календар місячного дня вказує на сприятливі та несприятливі дні для стрижки волосся у квітні 2021 року, відповідно до характеристик місячного дня.
Коли можна стригти волосся у квітні
*Червоним позначені несприятливі дні, зеленим – сприятливі. Жовтим кольором позначені нейтральні дні для стрижки.
|КВІТЕНЬ 2021
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Місячний календар стрижок на квітень
- 1 квітня. Це чудовий день для відвідування перукарні. Місяць буде спадати та буде в сузір'ї Козорога. Астрологи стверджують, що в цей день ви можете сміливо реалізовувати всі свої плани, навіть змінити імідж.
- 2 квітня. Вважається несприятливим днем для підстригання волосся. Похід до перукаря, коли місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія, може спричинити проблеми зі здоров'ям.
- 3 квітня. Місяць не буде сильно змінювати своє положення на небі, але цього буде достатньо, щоб день знову став сприятливим для стрижки.
- 4 квітня. Настає 27 місячний день, Місяць все ще перебуває у Водолії та зменшується, день для стрижки дуже сприятливий.
- 5 квітня. Це день, коли потрібно обов'язково постригтися тим, хто давно хотів якось привернути до себе увагу протилежної статі.
- 6 квітня. Поганий день для стрижки волосся, Місяць буде в сузір'ї Овна і продовжуватиме спадати.
- 7 квітня. Ще один поганий день для стрижки. Астрологи попереджають, що похід до перукаря в цей день може закінчитися неприємно.
- 8 квітня. У цей день буде з'являтися молодий Місяць, краще не чіпати волосся. Не стрижіть волосся і не фарбуйте його.
- 9 квітня. Місяць зростає і знаходиться в Тельці. Від стрижки варто відмовитися, оскільки це може бути спричинити проблеми зі здоров'ям. Можливе фарбування волосся натуральними барвниками.
- 10 квітня. Місяць, що зростає переходить у сузір'я Близнюків. У цей день не слід стригти волосся.
- 11 квітня. Ви можете або пофарбувати волосся, або приміряти нові, абсолютно несподівані стрижки та образи.
- 12 квітня. Цей день можна назвати несприятливим для підстригання волосся та зміни іміджу, інакше це спричинить проблеми зі здоров'ям.
- 13 квітня. Місяць продовжує зростати та перебуває в сузір'ї Рака. Ще один чудовий день, щоб змінити свій імідж.
- 14 квітня. Місяць буде в знаку Лева. Не слід в цей день ходити до стиліста, щоб не зіткнутися з проблемами із друзями.
- 15 квітня. Місяць продовжує зростати. У цей день не слід наносити макіяж і робити зачіски, щоб уникнути невдач у житті.
- 16 квітня і 17 квітня. Це дні, коли стригти волосся у квітні 2021 року за місячним календарем не тільки можливо, але і необхідно. Стрижка в цей день, як і будь-яка інша маніпуляція з волоссям, принесе лише радість у життя.
- 18 квітня. Місяць зійде і перебуватиме в сузір'ї Діви. Стрижка волосся в цей день негативно позначиться на загальному стані людини.
- 19 квітня. Місяць переходить у Терези та стрижка в цей день вважається сприятливою, доброчинно впливає на стан волосся і на настрій людини в цілому.
- 20-21 квітня. Ви обов'язково повинні записатися до перукаря, якщо хочете залучити удачу на свою сторону.
- 22 квітня. Не слід стригти волосся, адже такі маніпуляції з волоссям можуть спричинити проблеми зі здоров'ям.
- 23 квітня. Місяць впаде і перебуватиме у сузір'ї Скорпіона. У цей день від стрижок слід відмовитися, щоб не створювати клопоту.
- 24 квітня. Ви можете фарбувати волосся у цей день, але варто відмовлятися від стрижок. Астрологи стверджують, що стрижка 24 квітня 2021 року може принести серйозні фінансові проблеми в життя людини.
- 25 квітня. Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Стрільця. Ви можете не тільки стригти волосся, але і фарбувати його, робити оздоровчі маски.
- 26 квітня. Цей день року є нейтральним для стрижки, але рекомендується фарбування. Це пов'язано з тим, що астрологи впевнені, що забарвлення в цей день залучить до життя потрібних людей.
- 27 квітня. 2021 року, згідно з місячним календарем, від стрижки волосся слід відмовитись, ті ж рекомендації стосуються процедур фарбування волосся.
- 28 квітня. Місяць спадає і перебуватиме в сузір'ї Козорога. Стрижки волосся в цей день можна проводити, вони лише принесуть добробут. Якщо цього дня ви пофарбуєте волосся у світлий тон, це приведе у ваше життя світлих людей.
- 29 квітня. Місяць спадає і знаходиться в сузір'ї Водолія. Не найсприятливіший день для стрижки, але він ідеально підходить для фарбування в будь-який колір.
- 30 квітня. Найкраще відмовитись від походу до перукаря. Астрологи підкреслюють, що якщо проігнорувати рекомендацію, то врешті-решт стане можливим через погану стрижку візуально набрати декілька кілограмів.
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