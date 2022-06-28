"Перед світанком": POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash презентували спільну пісню

Українські виконавці POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash створили спільну музичну роботу, якою висловили свою вдячність захисникам нашої Батьківщини. Слухайте нову пісню про Україну!

POSITIFF, Michelle Andrade та Alina Pash об'єдналися у пісні-подяці непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину.

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У новому треці "Перед світанком" артисти вшановують відвагу й хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами. Це нагадування, що, як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде линути слава України по всій землі.

Слухати пісню POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash – Перед світанком:

Слова пісні POSITIFF, Michelle Andrade, Alina Pash – Перед світанком:

Перед світанком

Слава по всій землі, слава

Слава по всій землі, слава

Слава по всім землі, слава

Слава по всій землі, слава

Слова най летять в усі світа

Слава по всій землі, слава

А ми її підійдемо, явиться той білий цвіт

А перед світанком темно,

Тож палим ми ватру як свій оберіг

Не журися, рідна земле,

Не хилися віттям вниз

Най твоя калина квітне,

Бо маєш відважний й такий вільний рід!

Сила землі — це твоя любов

Слава у єдності боротьби

Проти чуми і ми знов і знов

Бачимо світло у темряві!

Дим застилає травневі світанки

На малюнках дітей чорні танки

Усмішки на світлинах друзів

Мамина хата, калина у лузі

Світ опинився на краю безодні

Холодні аеропорти, самотні

Не зупинять нас агресори жодні,

Бо ми бачимо завтра вже сьогодні

Слава по всій землі, слава

Слава по всій землі, слава

Слава по всім землі, слава

Слава по всій землі, слава

Gloria a la tierra dale paz

Слава по всій землі, слава

А ми її підійдемо, явиться той білий цвіт

А перед світанком темно,

Тож палим ми ватру як свій оберіг

Не журися, рідна земле,

Не хилися віттям вниз

Най твоя калина квітне,

Бо маєш відважний й такий вільний рід!

Слава Україні

Слава всім, хто там

Захищає землю і наше життя

Не стану на коліна,

А піду в тан

Маю міцну волю

І серцебиття

Ми є українці

Ми є вільний народ

Нас не подолати

Luchamos con amor

Día a día la esperanza me acompaña

Todo tiene su final

Y el nuestro es la libertad

А ми її підійдемо, явиться той білий цвіт

А перед світанком темно,

Тож палим ми ватру як свій оберіг

Не журися, рідна земле,

Не хилися віттям вниз

Най твоя калина квітне,

Бо маєш відважний й такий вільний рід!

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