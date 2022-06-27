Співачка MI MI MARII презентувала нову пісню "Україна"

Молода співачка MI MI MARII випустила новий трек "Україна". Слухайте на Радіо MAXIMUM пісню, яка розповідає про любов до Батьківщини.

Прем'єра пісні відбулася 16 червня на YouTube. І за кілька днів "Україна" вже зібрала тисячі переглядів.

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"Презентую вам свою нову роботу, на яку надихнули мене події сьогодення нашої країни. Ця пісня про красу, велич та любов до України", – прокоментувала співачка свою нову музичну композицію.

Слухати пісню MI MI MARII – Україна:

Слова пісні MI MI MARII – Україна:

У полоні сонця

Сльозами ріки наші розлились

І під ковдрою лісів

Таємниці наших днів

І небесне сяйво угорі

Ніжний голос солов’я

Ховає небо обрій уві сні

Україна - матір моя

І

Я дивлюсь у твої очі, що є чисті як душа

Відчуваю кожен дотик, що запалює серця

Відчуваю твою велич, твою силу рідна моя ненько золота

О-о О-о, благаю збережи своє життя

Неси мене моя земля

Ти вічна і чиста моя матінко земля



Приспів

У полоні сонця

Сльозами ріки наші розлились

І під ковдрою лісів

Таємниці наших днів

І небесне сяйво угорі

Ніжний голос солов’я

Ховає небо обрій уві сні

Україна - матір моя

ІІ

Чорне море, білі скелі, розтеклись за небокрай

Крізь туман, крізь обман, свої крила розправляй

Проведи нас всіх туди де сонця промінь і нема холодної пітьми

О-о О-о, з тобою завжди разом будем ми

Неси мене моя земля

Ти вічна і чиста моя матінко земля

Приспів

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