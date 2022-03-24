Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

Пенсії та соціальні виплати біженці зможуть отримувати за кордоном, – Лазебна

  • 37
Пенсії та соцдопомогу виплачуватимуть і тим, хто зараз за кордоном - фото 1
Пенсії та соцдопомогу виплачуватимуть і тим, хто зараз за кордоном

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пролила світло на те, як біженці можуть отримати свої пенсії або соціальні виплати. Вона заспокоїла усіх: кошти надходитимуть незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте.

Марина Лазебна підкреслила, що українці можуть вільно використовувати банківські картки. Зокрема ті, на які приходить пенсія або інші соціальні виплати. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК.

Варте уваги: Нацбанк збільшив ліміт: скільки тепер можна зняття готівки в іноземній валюті

Усі соціальні допомоги ми продовжуємо виплачувати, ними можна користуватись, незалежно від факту виїзду за межі України, – підкреслила вона.

Вона нагадала, що соціальні виплати здійснюватимуть протягом воєнного часу + один місяць після його завершення. Для цього не потрібно буде додатково звертатися або подавати документи. Це актуально для тих, хто поновлює виплати з тих чи інших причин.

"Більше того нашим людям надають безпрецедентну підтримку країни, до яких вони виїжджають. Тимчасове розміщення, харчування, проїзд, юридична допомога, право працювати, медичні та освітні послуги – і це не повний перелік", – додала міністерка.

Пенсії та соціальні виплати біженці зможуть отримувати за кордоном, – Лазебна - фото 501671

Нагадаємо, що Україна вже почала виплачувати 6 500 гривень тим, хто втратив роботу на територіях, де ведуться активні бойові дії. Для того, щоб подати заявку на фінансову допомогу, потрібно зайти у застосунок Дія та вибрати серед послуг єПідтримку.

Читайте також: Чи можливий дефолт в Україні: пояснення глави Мінфіну

пропозиції партнерів
Новини