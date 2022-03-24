Пенсії та соціальні виплати біженці зможуть отримувати за кордоном, – Лазебна

Пенсії та соцдопомогу виплачуватимуть і тим, хто зараз за кордоном

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пролила світло на те, як біженці можуть отримати свої пенсії або соціальні виплати. Вона заспокоїла усіх: кошти надходитимуть незалежно від того, в якій країні ви перебуваєте.

Марина Лазебна підкреслила, що українці можуть вільно використовувати банківські картки. Зокрема ті, на які приходить пенсія або інші соціальні виплати. Про це вона розповіла в інтерв'ю РБК.

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Усі соціальні допомоги ми продовжуємо виплачувати, ними можна користуватись, незалежно від факту виїзду за межі України, – підкреслила вона.

Вона нагадала, що соціальні виплати здійснюватимуть протягом воєнного часу + один місяць після його завершення. Для цього не потрібно буде додатково звертатися або подавати документи. Це актуально для тих, хто поновлює виплати з тих чи інших причин.

"Більше того нашим людям надають безпрецедентну підтримку країни, до яких вони виїжджають. Тимчасове розміщення, харчування, проїзд, юридична допомога, право працювати, медичні та освітні послуги – і це не повний перелік", – додала міністерка.

Нагадаємо, що Україна вже почала виплачувати 6 500 гривень тим, хто втратив роботу на територіях, де ведуться активні бойові дії. Для того, щоб подати заявку на фінансову допомогу, потрібно зайти у застосунок Дія та вибрати серед послуг єПідтримку.

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