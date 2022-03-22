Держава почала виплачувати 6 500 гривень: скільки українців уже отримали допомогу

Раніше українська влада анонсувала фінансову допомогу тим, хто втратив роботу через війну. Гроші почали надходити на рахунки українців із 21 березня.

Так, в Україні стартували перші виплати 6500 гривень за програмою "єПідтримка". Як пише пресслужба порталу Дія, кошти одержали уже близько 500 тисяч громадян. Першими гроші отримують ті, хто ж у перший день старту програми подав заявку.

До слова: Як отримати 6500 гривень у Дії тим, хто втратив роботу через війну: інструкція

З початку запуску послуги від українців уже надійшло майже 4 мільйони заявок на підтримку. Нагадаємо, що програма розрахована на людей із населених пунктів, де ведуться активні бойові дії.

Важливо! Повідомлення про зарахування коштів "єПідтримки" надходить від обраного вами банку. Воно не містить жодних посилань, а лише текстову інформацію. Якщо ви отримаєте SMS-повідомлення від сторонніх відправників з проханням перейти за посиланням для отримання коштів, не відкривайте його! Це чергове шахрайство.

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