Чи можливий дефолт в Україні: пояснення глави Мінфіну

Поки в Україні усіляко працюють над переходом в "економіку воєнного стану", то багатьох українців хвилює, чи загрожує країні дефолт. Тому на це питання відповів очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Через вторгнення російських окупантів страждає вся Україна, тому питання міцності економічної ситуації є дуже важливим. В уряді не даремно влаштовують кредитні канікули, спрощують податки та надають соціальні виплати. Але чи вбереже це українців від дефолту – пояснив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону.

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Дефолт нам не погрожував і не загрожує. По-перше, не така велика, особливо в цьому році, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо, – пояснив він.

Марченко наголошує, що Україні не загрожує дефолт / Mind.ua

Також міністр висловив сподівання, що все ж для країни-агресора дефолт "незабаром настане". Відзначимо, що РФ вдалось провести виплати за бондами, однак це не скасовує настання дефолту. Зовнішній борг Росії та її компаній сягає близько 150 мільярдів доларів.

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