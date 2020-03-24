Пенсіонер порушив карантин, щоб зловити покемонів

У столиці Іспанії Мадриді правоохоронці затримали чоловіка, який вийшов на вулицю, попри заборону. Режим карантину громадянин порушив через те, що ловив покемонів.

Іспанська пенсіонер о першій годині ночі попався на очі поліції і був затриманий. Він зізнався, що порушив ізоляцію через те, що ловив покемонів за допомогою свого мобільного додатка.

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77-річний іспанець був перехоплений патрулем о 1:15 ночі. За недотримання режиму карантину пенсіонера чекає штраф до 30 тисяч євро або ж тюремний термін.

На цей момент у світі заразилися коронавірусів майже 382 тисячі осіб, в Іспанії – понад 33 тисяч.

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