Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!

Пенсій не буде: у Мінсоцполітики порадили українцям самостійно збирати гроші на старість

  • 263
Пенсія - фото 1
Пенсія

Через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії. Тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.

Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

Цікаво: За яких умов можна не піти до ТЦК після вручення повістки: Міноборони назвало причини

Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими.

Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя, – сказала заступниця міністра.

Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.

В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є. Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися, – розповіла посадовиця.

Тому вона рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це буде можливо:

  • По-перше, варто здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок.
  • По-друге, ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати.

І ще: Для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити – МОН

Джерело: Еспресо
пропозиції партнерів
Новини