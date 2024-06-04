Пенсій не буде: у Мінсоцполітики порадили українцям самостійно збирати гроші на старість

Через демографічні проблеми держава не зможе платити високі соціальні пенсії. Тому українцям варто вже зараз відкладати кошти на життя у похилому віці і готуватися працювати стільки, скільки буде можливо.

Про це перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак розповіла в ефірі телеканалу "Еспресо".

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Вона запевнила, що держава продовжуватиме платити пенсії із солідарної пенсійної системи, проте вони будуть невеликими.

Солідарні пенсії будуть, це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай у європейських країнах – це мінімальна гарантія, а якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення під час життя, – сказала заступниця міністра.

Марчак зауважила, що у США солідарних пенсій взагалі немає і громадяни мають накопичувати кошти для життя на пенсії самостійно.

В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є. Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація, скоріше за все буде погіршуватися, – розповіла посадовиця.

Тому вона рекомендувала українцям вже зараз почати відкладати додаткові кошти на пенсію і готуватися працювати, поки це буде можливо:

По-перше, варто здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок.

варто здійснювати накопичення для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. По-друге, ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми зможемо. Загальний пенсійний вік в Україні сьогодні коливається від 60 років до 65. Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але, як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє собі на життя, є активним економічно, соціально, так довго, як може, і виходить на пенсію вже справді тоді, коли фізично не може себе забезпечувати.

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