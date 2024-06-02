На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Для отримання громадянства України потрібно буде скласти іспити – МОН
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Для набуття українського громадянства відтепер необхідно скласти обовʼязкові іспити. Радіо Максимум розповідає, як це відбуватиметься.
Для набуття українського громадянства необхідно складати іспити з основ Конституції України й історії України. Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.
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Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Це рішення ухвалено урядом і стосується:
- іноземців;
- осіб без громадянства;
- тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).
Іспити складатимуться з 20 завдань з основ Конституції України та 25 завдань з історії України. Раніше для отримання громадянства України потрібно було скласти іспит лише на рівень володіння українською мовою.
Іспити фіксуватимуть на відео, а після їх успішного складання учасники отримають сертифікати. Відповідне рішення стосується іноземців, осіб без громадянства, а також тих, хто набув громадянство, проте має право впродовж двох років скласти іспит (з огляду на проходження військової служби за контрактом, визначні заслуги перед Україною тощо).
Для реєстрації на іспити планують створити електронний кабінет. Проте проведення іспитів потребує подальшого ухвалення й упровадження низки наказів, положень й організаційних заходів. Наразі ухвалили лише принципове рішення, кажуть у МОН.
Нагадаємо, що 21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон №7606 щодо умов прийняття до громадянства України Про внесення змін до Законів України “Про громадянство України” та “Про забезпечення функціонування української мови як державної” щодо умов прийняття до громадянства України).
Законопроєкт передбачає, що для прийняття до громадянства людина має скласти іспити з основ Конституції України, історії України та іспит на рівень володіння державною мовою. Іспити потрібно скласти протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України.
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