Пенніворт: трейлер серіалу про дворецького Бетмена, який варто побачити

У мережі з'явився перший трейлер до серіалу про дворецького Бетмена Альфреда у молодості під назвою Пенніворт (Pennyworth), який незабаром вийде на екранах. Дивіться відео свіжого серіалу від DC онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Не лише персона Бетмена має свою базу фанатів, а й його дворецького Альфреда Пенніворта, тому не дивно, що на екрани нарешті вийде окремий серіал від DC про кмітливого та сильного помічника Вейнів. Прем'єра запланована вже на 28 липня.

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Сюжет новинки розповість про Англію 1960-х років, коли 20-річний Альфред Пенніворт, екс-солдат, вирішує створити приватну охоронну компанію. На шляху до своїх цілей хлопець знаходить кохання, а також знайомиться з молодим мільйонером Томасом Вейном (татусь Брюса Вейна). Зважаючи на промо, можна бути впевненими у тому, що серіал складно назвати спокійним. І це не дивно, адже його сценаристом став Бруно Хеллер, який займався "Готемом".

У головних ролях зіграли: Джек Беннон, Бен Олдрідж, Хенслі Ллойд Беннет, Палома Фейт.

Пенніворт 2019: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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