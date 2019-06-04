Карнівал Роу: трейлер нового серіалу з Карою Делевінь і Орландо Блумом

У мережі з'явився перший трейлер до фантастичного серіалу Карнівал Роу (Carnival Row), де головні ролі виконали Орландо Блум та Кара Делевінь. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Amazon Prime Video опублікували перший тизер-трейлер до незвичайного серіалу "Карнівал Роу", прем'єра якого запланована вже на 30 серпня 2019.

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Сюжет розповідає про незвичайний світ, який відкритий для міфічних істот-біженців, які тікають від війни. Події розгортаються навколо феї Віньєт Стоунмосс, яка шукає кращої долі у місті Бюрг, а також детектива Райкрофта Філострата, який займається найжорстокішими серійними убивствами.

Відомо, що перший сезон матиме поки лише 8 серій. Головні ролі виконали Кара Делевінь, Орландо Блум, Індіра Варма, Карла Кром, Девід Гясі, Тамзін Мерчант.

Карнівал Роу: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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