У мережі показали новий образ головної героїні Відьмака

В інтернеті опублікували перший знімок однієї з головних героїнь серіалу Відьмак. Цірі постала у новому образі, в якому вона з'явиться у другому сезоні.

На опублікованому кадрі дівчина постає у практичному вбранні зі штанів, сорочки і шкіряного жилета. Також на зап'ястях Цірі помітні шкіряні браслети, а в руці вона тримає дерев'яний меч. Волосся героїні зібране в недбалу косу, вона стоїть в бойовій стійці впівоберта і напружено дивиться в бік.

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Шанувальники серіалу зробили висновок, що в другому сезоні Цірі буде вчитися бою на мечах, що частково розкриває одну з деталей сюжету. У коментарі до фото написано вірш. Імовірно, це можуть бути рядки нової пісні серіалу.

She gave tearful goodbyes

on a most violent night.

Now this child of surprise

is preparing to fight. pic.twitter.com/qVP2wDCQXl — The Witcher (@witchernetflix) October 6, 2020

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