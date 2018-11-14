Пенелопа Крус опублікувала рідкісне фото 1992 року

На своїй офіційній сторінці в Instagram Пенелопа Крус опублікувала рідкісне фото, зняте у 1992 році під час зйомок фільму "Шинка, шинка".

На архівному фото, яке відома актриса показала на своїй сторінці у Instagram, Пенелопа Крус відображена у віці 16 років. Знімок був зроблений на зйомках фільму "Шинка, шинка" у 1992 році.

І ще: Ріта Ора розбурхала фанатів розкішним бюстом

Разом із зіркою на фото її партнери по знімальному майданчику Хав'єр Бардем (тоді 23 роки) і Жорді Молья (тоді 24 роки).

"Давно це було! Хамончики і перлина Монегрільйо. Так нас називав наш улюблений Бігас Луна", – підписала фото Пенелопа.

Читайте також: Lady Gaga присвятила нову чуттєву фотосесію фільму Народження зірки