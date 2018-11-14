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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Lady Gaga присвятила нову чуттєву фотосесію фільму Народження зірки

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Lady Gaga - фото 1
Lady Gaga / variety

Американська співачка і актриса Lady Gaga стала головною героїнею свіжого номеру журналу Variety, для якого знялася у новій чуттєвій фотосесії.

Новий фотосет 32-річна артистка присвятила своєму кінодебюту – фільму Бредлі Купера під назвою "Народження зірки", який мав шалений успіх у світовій індустрії кіно.

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На чорно-білих кадрах, автором яких виступив знаменитий американський фотограф Арт Стрейбер, Lady Gaga з'являється в сорочці, яку носив Бредлі Купер в декількох ключових сценах фільму. Як відомо, фотосесія була зроблена в особняку зірки в Малібу, з якого їй пізніше довелося евакуюватися через пожежу Woolsey Fire, яка знищила щонайменше 177 будинків і стала причиною евакуації понад 265 000 осіб.

Крім нового фотосету, в номері Variety Gaga дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про трансформацію, яка сталася з нею завдяки фільму "Народження зірки". Артистка зізналася, що після свого кінодебюту вона вже ніколи не буде колишньою.

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Новий фотосет Lady Gaga
Новий фотосет Lady Gaga - фото 288636
Новий фотосет Lady Gaga

Новий фотосет Lady Gaga - фото 288637

Новий фотосет Lady Gaga

Новий фотосет Lady Gaga - фото 288638

Новий фотосет Lady Gaga

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Джерело: variety
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