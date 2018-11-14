Lady Gaga присвятила нову чуттєву фотосесію фільму Народження зірки

Американська співачка і актриса Lady Gaga стала головною героїнею свіжого номеру журналу Variety, для якого знялася у новій чуттєвій фотосесії.

Новий фотосет 32-річна артистка присвятила своєму кінодебюту – фільму Бредлі Купера під назвою "Народження зірки", який мав шалений успіх у світовій індустрії кіно.

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На чорно-білих кадрах, автором яких виступив знаменитий американський фотограф Арт Стрейбер, Lady Gaga з'являється в сорочці, яку носив Бредлі Купер в декількох ключових сценах фільму. Як відомо, фотосесія була зроблена в особняку зірки в Малібу, з якого їй пізніше довелося евакуюватися через пожежу Woolsey Fire, яка знищила щонайменше 177 будинків і стала причиною евакуації понад 265 000 осіб.

Крім нового фотосету, в номері Variety Gaga дала відверте інтерв'ю, в якому розповіла про трансформацію, яка сталася з нею завдяки фільму "Народження зірки". Артистка зізналася, що після свого кінодебюту вона вже ніколи не буде колишньою.

Новий фотосет Lady Gaga

Новий фотосет Lady Gaga

Новий фотосет Lady Gaga

Новий фотосет Lady Gaga

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