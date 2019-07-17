Пасажирів Porsche відправлять у віртуальну реальність

Компанія Porsche і стартап Holoride приступили до випробувань VR-гарнітури, під'єднаної до інформаційно-розважальної системи автомобіля. Передбачається, що окуляри віртуальної реальності будуть використовувати пасажири другого ряду.

Особливістю технології є те, що вона взаємодіє з машиною. На гарнітурі закріплені датчики, які здатні зчитувати маневри автомобіля, а система у режимі реального часу підлаштовує картинку віртуальної реальності. Крім того, можна задати тривалість гри у залежності від часу, проведеного в дорозі.

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За словами керівника проекту інтелектуальної мобільності в компанії Porsche AG Анья Мертенса, розробка Holoride відкриває нові горизонти розваг в автомобілі. У самій Holoride розраховують приступити до масового впровадження VR-гарнітур в автомобілі протягом наступних трьох років.

Ігри зможуть грати пасажири на задньому ряду

Зауважимо, що кілька років тому німецький блогер поєднав заїзд на гоночному симуляторі Assetto Corsa в окулярах віртуальної реальності Oculus Rift з реальною зйомкою. Таким чином він домігся максимального реалізму.

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