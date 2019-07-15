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Науковці розповіли, чому безпілотні автомобілі небезпечні для здоров'я

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Безпілотні автомобілі створюють хибне почуття безпеки - фото 1
Безпілотні автомобілі створюють хибне почуття безпеки

За безпілотними автомобілями майбутнє, але вчені зазначають, що повністю покладатися на технології не варто. Це пов'язано з тим почуттям самозаспокоєння, яке виникає у людей всередині автомобіля. Водії занурюються у свої гаджети або займаються іншими справами замість того, аби слідкувати за дорогою.

Якщо вірити футурологам, то вже у найближчому майбутньому людство буде масово використовувати не тільки безпілотні літальні засоби, але і безпілотні автомобілі. Причому мова йде не про вже наявні безпілотні таксі, на передньому сидінні яких немає водія, а про звичайні автомобілі, що мають функцію автопілота.

І ще: В Японії заборонили керувати безпілотниками в стані алкогольного сп'яніння

Іншими словами, водій буде вводити в навігатора кінцеву адресу маршруту, натискати кнопку автопілота і не брати участь у керуванні автомобілем. Подальше водіння буде здійснювати комп'ютер, але лише за умови, що в разі якихось екстрених ситуацій на дорозі людина візьме кермо на себе.

І ось тепер нове дослідження показало, що ця технологія небезпечна для здоров'я, оскільки вона вселяє водіям помилкове відчуття самозаспокоєння. Як тільки вони активують автопілот і перестають уважно спостерігати за дорогою, то починають займатися якимись своїми справами. Наприклад, розмовляти телефоном, щось читати чи навіть спати за кермом. Все це суттєво знижує ймовірність своєчасного перехоплення керма в тому випадку, якщо це буде потрібно для запобігання ДТП.

Відволікання від дороги негативно впливає на водіїв - фото 341089
Відволікання від дороги негативно впливає на водіїв

Автори дослідження з Університету Ноттінгема залучили 49 водіїв різної статі та віку, яким дали покерувати стимулятором. Вони користувалися ним пів години щодня протягом 5 днів. Спочатку водії керували стимулятором самі, але через деякий час передавали контроль автопілоту. Приблизно через 20 хвилин вони повинні були знову швидко брати керування на себе.

З'ясувалося, що після цієї паузи їх контроль над дорожньою обстановкою значно слабшав, знижувалася загальна концентрація, а ризик виникнення ДТП зростав.

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Джерело: Medikforum
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