Партія Слуга народу обиратиме кандидатів в інтернеті

Партія Слуга народу буде збирати потенційних кандидатів у мережі, адже будь-хто охочий може подати заявку на місце потенційного політика. Детальніше читайте далі.

Керівник діджитал-напрямку партії Володимира Зеленського "Слуга народу" Михайло Федоров під час прес-конференції у Києві розповів, як будуть набирати людей. Відзначається, що до дострокових виборів, які заплановані на 21 липня, колектив має поповнитись щонайменше 450 особами.

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Тому у партії планують запустити сайт, на якому охочі потенційні кандидати можуть подати заявку. Тобто, будь-який українець, який відчуває, що готовий приділити час та сили уряду, може заповнити розширену анкету, додати документи, запропонувати концепції для нових законопроектів та чекати на відповідь.

Варто розуміти, що також всіх кандидатів у депутати у мажоритарних округах будуть перевіряти.

Ми будемо перевіряти на безпеку, на професійні якості. Також дуже важливий момент, що ми будемо перевіряти за допомогою міжнародних HR-агентств на ціннісні якості, тому що нам з цими людьми працювати, і важливо, щоб вони були в одній ціннісній системі координат з нами, - пояснив Федоров.

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