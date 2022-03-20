Партія Шарія та ОПЗЖ: в Україні зупинили діяльність кількох партій

Цим партіям заборонили діяльність на час війні / 5 канал

Рада Нацбезпеки вирішила призупинити діяльність кількох політичних партій, серед яких і "ОПЗЖ" та партія, яка належить Анатолія Шарію. Повний перелік читайте далі.

У РНБО прийняли рішення зупинити будь-яку діяльність декількох політичних партій на період воєнного стану. Про це заявив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні.

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РНБО вирішила, враховуючи повномасштабну війну та зв'язки деяких політичних структур з цією державою, призупинити будь-яку діяльність низки політичних партій на час воєнного стану. А саме: "Опозиційна платформа – За життя"; "Партія Шарія"; "Наші"; "Опозиційний блок"; "Ліва опозиція"; "Союз лівих сил"; "Держава"; "Прогресивна соціалістична партія України"; "Соціалістична партія України"; "Соціалісти"; "Блок Володимира Сальдо", – розповів він.

Тому Міністерство юстиції вже вживає всі заходи, щоб невідкладно зупинити всю діяльність політичних сил.

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