Пара із США перетворила старий шкільний автобус на атмосферний дім на колесах

Бармени з Лос-Анджелеса Тайлер Хьортінг і Лексі О'Браєн вирішили заощадити на житлі і облаштували собі будинок в старому шкільному автобусі, який у 2017 році купили за 700 доларів. Про свою історію пара розповіла на сторінці One Wild Ride Bus в Instagram.

Щоб привести автобус в порядок, у Тайлера і Лексі пішло понад вісім місяців. Вони почали з головного – поміняли мотор і колеса. Далі взялися за внутрішню обробку. Практично все робили самостійно. Фахівцям довірили тільки електрику і водопровід.

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На ремонт житлової площі у 17 квадратних метрів пішло 25 тисяч доларів. Коли все було готове, Тайлер і Лексі продали своє майно і півтора року колесили по США, вибираючи нове місце для життя. В кінці 2019 року вони влаштувалися в Техасі.

"Я люблю автобусне життя. Думаю, мені буде сумно переїжджати в будинок, коли прийде час", – розповідає Тайлер.

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