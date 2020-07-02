Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото

Місцевий фотограф показує найкрасивіші пейзажі Гавайських островів, які викликають бажання пакувати валізи та чекати відкриття кордонів.

Знайомтесь, Вінсент Лім (Vincent Lim) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює в Гонолулу, Гаваї. Саме тут він показує свою любов до мандрів та неймовірних пейзажів островів.

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Природа, подорожі, зйомки на дрон та вуличні кадри – все це можна знайти на його профілі в соцмережі Instagram, тож не дивно, що за Вінсентом стежать понад 108 тисяч осіб. Насолоджуйтесь красою Гавайських островів:

Джерело фото: instagram.com/vincelimphoto

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