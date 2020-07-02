Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото

  • 233
Краса Гавайських островів - фото 1
Краса Гавайських островів / instagram.com/vincelimphoto

Місцевий фотограф показує найкрасивіші пейзажі Гавайських островів, які викликають бажання пакувати валізи та чекати відкриття кордонів.

Знайомтесь, Вінсент Лім (Vincent Lim) – талановитий фотограф-самоучка, який зараз мешкає та працює в Гонолулу, Гаваї. Саме тут він показує свою любов до мандрів та неймовірних пейзажів островів.

І ще: Коли на море не полетіти: у Вільнюсі посеред площі з'явився пляж

Природа, подорожі, зйомки на дрон та вуличні кадри – все це можна знайти на його профілі в соцмережі Instagram, тож не дивно, що за Вінсентом стежать понад 108 тисяч осіб. Насолоджуйтесь красою Гавайських островів:

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413486

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413487

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413488

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413489

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413490

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413491

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413492

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413493

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413494

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413495

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413496

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413497

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413498

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413499

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413500

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413501

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413502

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413503

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413504

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413505

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413506

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413507

Як виглядає життя на Гаваях: ефектні фото - фото 413508

Джерело фото: instagram.com/vincelimphoto

Читайте також: Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 197
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 1970
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2413069
Загрузка...
Новини