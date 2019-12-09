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Папік День Святого Миколая

ПАПІК 9, 10 серія: дивитись онлайн веселий серіал Кварталу 95

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ПАПІК 9, 10 серія: дивитись онлайн веселий серіал Кварталу 95 - фото 1

Серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі став хітом українського телебачення. Нові 9 і 10 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 9 грудня на телеканалі 1+1. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Головний герой комедії "Папік" – скромний пенсіонер Олександр Михайлович (Станіслав Боклан). У молодості він був одним із найкращих акторів країни, але тепер він настільки зневірився у житті, що вирішив вчинити самогубство. Та чоловік зрозумів, що хоче виглядати у труні пристойно, тож вирушив за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом і навіть зробив стильну зачіску в крутому барбершопі.

Дивіться також: Попередні 7 і 8 епізоди серіалу ПАПІК

З таким "марафетом" Олександр Михайлович захотів востаннє повеселитись. Він відправився на тусовку в нічний клуб, де зустрів спокусливу мисливицю на "папіків". Ліза (Дар'я Петрожицька) приймає пенсіонера за успішного мільйонера, тож поспішає його завоювати. Але згодом красуня виявляє, ким насправді є її "здобич". Далі події розвиваються ще веселіше!

9 серія серіалу ПАПІК

Дід везе Лізу до себе на батьківщину на зустріч випускників і просить дівчину прикинутися його дружиною. Дорогою дівчина щиро розповідає Олександру Михайловичу про своє життя, зізнаючись, що її сім'ю кинув тато в дитинстві. Та незабаром парочка потрапляє в халепу. У придорожньому кафе Лізу зауважує водій-далекобійник. Дівчина встрягла в конфлікт з ним, через що той пускається за нею в погоню.

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 9 серія від 09-12-2019:

10 серія комедії ПАПІК

Олександр Миколайович приходить до своєї школи та зустрічає там своїх однокласників. Ліза намагається себе розважити в невідомому місті і ненароком знайомиться зі школярами. Дівчина з дідом йдуть на весілля дочки його однокласниці.

Дивитись онлайн комедію ПАПІК 10 серія від 09-12-2019: (відео додається)

До теми: Дивитись онлайн український серіал Новенька

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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