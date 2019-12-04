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ПАПІК 5, 6 серія: дивитись онлайн новий смішний серіал із Бокланом

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ПАПІК 5, 6 серія: дивитись онлайн новий смішний серіал із Бокланом - фото 1

Серіал "Папік" із актором Станіславом Бокланом у головній ролі підкорив українських глядачів. 5 і 6 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли на каналі 1+1 у середу, 4 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

У центрі сюжету ліричної комедії "Папік" – історія головного героя Олександра Михайловича (Станіслав Боклан), який в молодості був одним із найкращих акторів країни, але на старість залишився ні з чим. Після тривалих поневірянь чоловік вирішив покінчити життя самогубством, але несподівана зустріч змінила його плани.

Це цікаво: Попередні 3 і 4 серія комедії "Папік"

Так, оцінивши свій вигляд, герой зрозумів, що хоче виглядати у труні пристойно. Пенсіонер вирушив за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом та навіть зробив стильну зачіску в модному барбершопі.

Станісталав Боклан - фото 372262

Після разючого перевтілення Олександр Михайлович захотів потусити на "останній" вечірці, де підчепила спокуслива мисливиця на "папіків" Ліза (Дар'я Петрожицька). Красуня прийняла дідуся за успішного мільйонера, але її "джекпот" виявився звичайним пенсіонером. Про шури-мури Лізи дізнався її чоловік, тож пара розлучилася. Тепер жінка намагається налагодити своє життя та несподівано залишається із Олександром Михайловичем.

Дар'я Петрожинська у ролі Лізи - фото 372263
Дар'я Петрожицька у ролі Лізи

5 серія комедії ПАПІК

Дивитись онлайн серіал ПАПІК 5 серія від 04-12-2019

6 серія комедії ПАПІК

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 5 серія від 04-12-2019

Читайте також: Графік виходу серій українського серіалу із Бокланом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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