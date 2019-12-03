Папік 3, 4 серія: дивитись онлайн комедійний серіал від Кварталу

На каналі 1+1 стартував новий український серіал "Папік" із відомим актором Станіславом Бокланом у головній ролі. 3 і 4 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 3 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

За сюжетом ліричної комедії "Папік", головний герой Олександр Михайлович (Станіслав Боклан) переживає не найкращі часи. Самотній пенсіонер, який у молодості був одним із найкращих акторів країни, після тривалих поневірянь вирішив покінчити життя самогубством.

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Однак, оцінивши свій вигляд, герой зрозумів, що хоче виглядати пристойно у труні. Олександр вирушає за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом та робить стильну зачіску в крутому барбершопі. Після кардинального перевтілення та чарки спиртного пенсіонера тягне на "останню" вечірку. Саме там він зустрічає жінку, яка змінить його плани.

Боклан виконує головну роль у серіалі

Спокуслива мисливиця на "папіків" Ліза (Дар'я Петрожицька) приймає дідуся за успішного мільйонера, тож поспішає його завоювати. "Хижачка" думає, що отримала джекпот, та невдовзі молода красуня дізнається, що її "папік" виявився звичайним пенсіонером. Про шури-мури Лізи дізнається її чоловік, тож пара розлучається. Тепер жінка намагається налагодити своє життя.

3 серія

Олександр Миколайович дізнається, що сусід розбагатів на обмані простих пенсіонерів, тому вирішує помститися йому, а собі в спільниці бере Лізу. Так дівчина з "папіком" поселяються в сусідній багатій віллі, а їхнє життя перетворюється на справжнє свято. Не забуває Ліза і помститися колишньому чоловікові, тому вирушає з Олександром на пограбування його яхти.

Дивитись онлайн серіал ПАПІК 3 серія від 03-12-2019:

4 серія

Ліза з папіком влаштовують шопінг. Олександр Миколайович, вирішуючи підкорити старих товаришів, запрошує їх у гості на віллу під виглядом того, що це їхня власна. Комісія з надання субсидії навідується в гості до Олександра Миколайовича. Вечірка на віллі закінчується не найкращим чином...

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 4 серія від 03-12-2019:

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