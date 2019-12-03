На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Папік 3, 4 серія: дивитись онлайн комедійний серіал від Кварталу
-
- 411
На каналі 1+1 стартував новий український серіал "Папік" із відомим актором Станіславом Бокланом у головній ролі. 3 і 4 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 3 грудня. Дивіться онлайн свіжі епізоди!
За сюжетом ліричної комедії "Папік", головний герой Олександр Михайлович (Станіслав Боклан) переживає не найкращі часи. Самотній пенсіонер, який у молодості був одним із найкращих акторів країни, після тривалих поневірянь вирішив покінчити життя самогубством.
Це цікаво: Прем'єрні 1 і 2 серія комедії "Папік"
Однак, оцінивши свій вигляд, герой зрозумів, що хоче виглядати пристойно у труні. Олександр вирушає за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом та робить стильну зачіску в крутому барбершопі. Після кардинального перевтілення та чарки спиртного пенсіонера тягне на "останню" вечірку. Саме там він зустрічає жінку, яка змінить його плани.
Спокуслива мисливиця на "папіків" Ліза (Дар'я Петрожицька) приймає дідуся за успішного мільйонера, тож поспішає його завоювати. "Хижачка" думає, що отримала джекпот, та невдовзі молода красуня дізнається, що її "папік" виявився звичайним пенсіонером. Про шури-мури Лізи дізнається її чоловік, тож пара розлучається. Тепер жінка намагається налагодити своє життя.
3 серія
Олександр Миколайович дізнається, що сусід розбагатів на обмані простих пенсіонерів, тому вирішує помститися йому, а собі в спільниці бере Лізу. Так дівчина з "папіком" поселяються в сусідній багатій віллі, а їхнє життя перетворюється на справжнє свято. Не забуває Ліза і помститися колишньому чоловікові, тому вирушає з Олександром на пограбування його яхти.
Дивитись онлайн серіал ПАПІК 3 серія від 03-12-2019:
4 серія
Ліза з папіком влаштовують шопінг. Олександр Миколайович, вирішуючи підкорити старих товаришів, запрошує їх у гості на віллу під виглядом того, що це їхня власна. Комісія з надання субсидії навідується в гості до Олександра Миколайовича. Вечірка на віллі закінчується не найкращим чином...
Дивитися онлайн комедію ПАПІК 4 серія від 03-12-2019:
Читайте також: Графік серій українського серіалу "Папік"
-
21:52Найпоширеніші причини раптового головного болю
-
21:30Папік 3, 4 серія: дивитись онлайн комедійний серіал від Кварталу
-
21:24Бред Пітт розплакався вперше за 20 років
-
21:104 грудня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Кохання: Побічний ефект 3, 4 серія – дивитись онлайн фінал серіалу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
20:19Xiaomi готує крутий флагманський смартфон: чим здивує новинка
-
19:55Як відмова від соцмереж впливає на життя: відповідь учених
-
19:43Режисер Дедпула і Форсажа зняв ефектну рекламу на iPhone
-
19:22Чотири серіали, з якими ви не зможете зупинитися до останньої серії
-
19:15Жінки цих знаків Зодіаку найдобріші та найтерплячіші
-
18:50Як виглядає найстаріший діючий актор світу
-
18:44Як уникнути похмілля: поради дієтолога
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:24Що буде з організмом, якщо ви відмовитеся від кави
-
18:14Гороскоп на 4 грудня 2019: на Водоліїв та Овнів чекає успішний день
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
17:55Розвінчаний головний міф про Леонардо да Вінчі
-
17:44У МВС показали, як перевірити авто при покупці з рук
-
17:25Дівчина розчулила мережу купюрою зі зворушливим написом
-
17:16У Санта-Клауса канікули: Кеті Перрі випустила новий святковий хіт
-
16:53Тест: що би ви зробили першим?
-
16:40Співробітники фастфуду принесли клієнту чек з епічним компліментом: фотофакт
-
16:22Донька Сінді Кроуфорд вийшла у світ в прозорій спідниці
-
20:35Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу
-
18:05Куди піти у грудні: афіша заходів Києва для ідеального завершення року
-
16:02Незамерзайка для авто своїми руками: як зробити зимовий склоомивач вдома
-
13:00Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць
-
12:15З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття
-
10:22Перший сніг в Україні: добірка найкращих фото з Instagram
-
08:15Щедрий вівторок: 7 добрих справ, які ви можете зробити просто зараз
- 02 грудня
-
22:34Золотий м'яч 2019 – ПЕРЕМОЖЕЦЬ: хто став найкращим футболістом року
-
20:44ТОП-3 найкращих авто для зими: оновлений рейтинг
-
18:01Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
-
15:05Погода на зиму 2019 – 2020: прогноз, яка буде зима в Україні
-
12:15ТОП 5 смартфонів, які можна вигідно купити у Кіберпонеділок 2019
-
07:16Погода в Україні 2 грудня: у яких областях пройде сніг
- 01 грудня
-
20:21Як впливає на здоров'я відмова від вечері
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Олександра Ободянська, яка стала обличчям Держави в смартфоні
-
15:18Гороскоп на грудень 2019: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
-
13:13Для фільмів жахів підійде: Настю Каменських розкритикували за безглуздий образ
-
10:49M1 MUSIC AWARDS 2019 - оголошені переможці української премії
-
08:16Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер
- 30 листопада
-
20:50Життя цих знаків Зодіаку суттєво покращиться до кінця року
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
14:31Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
-
12:00Як купити квитки на матчі Євро 2020: інструкція для українських фанів
-
10:00Швидкість на максимум! 5 книг про безмежні можливості кожного з нас