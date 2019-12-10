Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

ПАПІК 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом

  • 11
Головні герої серіалу Папік - фото 1
Головні герої серіалу Папік

Український серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі підкорив глядачів. Нові 11 і 12 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 10 грудня на каналі 1+1. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Історія серіалу "Папік" розгортається навколо скромного пенсіонера Олександра Михайловича (Станіслав Боклан). За сюжетом, у молодості він був популярним актором, та на старості настільки зневірився у житті, що вирішив покінчити з собою. Але перед цим відчайдушним кроком чоловік зрозумів, що хоче виглядати у труні пристойно, тож вирушив за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом і навіть зробив модну зачіску в барбершопі.

Дивіться також: Попередні 9 і 10 епізоди серіалу ПАПІК

Після такого "тюнінгу" Олександр Михайлович вирішив востаннє повеселитись. На тусовці в нічному клубі він зустрів мисливицю на "папіків". Ліза (Дар'я Петрожицька) прийняла пенсіонера за заможного мажора, але згодом красуня виявила, ким насправді є її "здобич". Тим не менш, ця парочка залишалась разом, аби потрапити в ще смішніші перипетії!

11 серія серіалу ПАПІК

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 11 серія від 10-12-2019:

12 серія комедії ПАПІК

Дивитись онлайн комедію ПАПІК 11 серія від 10-12-2019:

До теми: Дивитись онлайн український серіал Новенька

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2420
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1522
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • Вчора, 17:51
  • 810
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз