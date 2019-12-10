ПАПІК 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал із Бокланом

Український серіал "Папік" зі Станіславом Бокланом у головній ролі підкорив глядачів. Нові 11 і 12 серія комедії від студії "Квартал 95" вийшли 10 грудня на каналі 1+1. Дивіться онлайн свіжі епізоди!

Історія серіалу "Папік" розгортається навколо скромного пенсіонера Олександра Михайловича (Станіслав Боклан). За сюжетом, у молодості він був популярним актором, та на старості настільки зневірився у житті, що вирішив покінчити з собою. Але перед цим відчайдушним кроком чоловік зрозумів, що хоче виглядати у труні пристойно, тож вирушив за "останнім" у своєму житті дорогим костюмом і навіть зробив модну зачіску в барбершопі.

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Після такого "тюнінгу" Олександр Михайлович вирішив востаннє повеселитись. На тусовці в нічному клубі він зустрів мисливицю на "папіків". Ліза (Дар'я Петрожицька) прийняла пенсіонера за заможного мажора, але згодом красуня виявила, ким насправді є її "здобич". Тим не менш, ця парочка залишалась разом, аби потрапити в ще смішніші перипетії!

11 серія серіалу ПАПІК

Дивитися онлайн комедію ПАПІК 11 серія від 10-12-2019:

12 серія комедії ПАПІК

Дивитись онлайн комедію ПАПІК 11 серія від 10-12-2019:

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