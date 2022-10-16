Чому яйця такі дорогі й що буде надалі з цінами: відповідь експерта

Наразі десяток яєць коштує у межах 60-80 гривень, хоча ще зовсім нещодавно вартість була у межах 30-40 гривень. Заступник міністра агрополітики Маркіян Дмитрасевич пояснив, у чому причина такого подорожчання. Читайте далі та дізнайтеся, як надалі змінюватиметься ціна на продовольство!

Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра агрополітики, зазначає, що не варто очікувати дефіциту продовольства, адже внутрішня продовольча безпека України повністю забезпечена.

І ще: Клопотенко розповів, як заготовити гриби на зиму

Проблема зі здорожчанням яєць пов'язана зі знищенням птахофабрик (зокрема, у Чорнобаївці та в Донецькій і Луганській областях) та з нестачею несучих курей та скороченням виробництва яєць.

Щодо олії та цукру, то ці товари не подорожчають. Щодо яєць, то найближчим часом ціни на них вирівняються.

Дефіциту продовольства в нас точно не буде. Ми аграрна країна і нетто-експортер аграрної продукції, тому наші внутрішні потреби ми точно задовольнимо повністю. На процеси ціноутворення продуктів впливатиме в першу чергу загальна інфляція, вартість енергоносіїв та логістики", – зазначив Дмитрасевич.

До теми: Названий найпростіший спосіб осіннього схуднення