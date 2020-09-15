Паперове весілля (2 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки

2-га річниця весілля називається паперовою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!

Подарунки на паперове весілля – важливий елемент у привітанні з другою річницею сімейного життя! Це ще молода пара, яка нещодавно ввійшла у спільний дім, але вже стала сім'єю.

Це цікаво: Річниці весілля по роках від 1 по 80

Два роки спільного подружнього життя – це початок етапу взаєморозуміння. Такий шлюб називається паперовим весіллям, адже маленький термін ще не говорить про міцний союз, а зазнає змін і може розірватися також швидко, як і папір.

Що подарувати подружжю на 2 роки сімейного життя – паперове весілля:

Книги

Блокноти, щоденники

Календарі

Фотографії

Альбоми

Просто гроші

Окрім подарунків з паперу, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.

До вашої уваги привітання з другою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!

***

Вітаю з річницею,

Дорогі ви мої!

Вам два роки з дня весілля,

Пролетіли швидко дні.

Хоч паперовим зветься –

Вам не треба сумувати.

Може міцним бути папір –

Ні розрізати, ні порвати!

Ви любов'ю просочіть,

Повагою, шануванням своїм

І тоді союз ваш точно

Не візьмуть ні вогонь, ні дим!

***

Ви вже 2 роки разом,

Буває, що миті плинуть часом,

Життя біжить вперед,

А любов ваша солодша за мед!

Буває так – папір мнеться,

Але якщо любиш – не порветься!

Бажаємо почуття вам зберегти

І з кожним днем сильніше любити!

***

Весілля співало і танцювало,

Але два роки пролетіло,

Побутом все поодростало.

Набриднути вам не встигло?

Так, звичайно, ні! Жартую я,

Пара ви на диво ще та!

Побажати зараз хочу вам

Тільки щастя і терпіння!

***

Два роки швидко пролетіли,

Ви щастя ділите удвох!

Бажаю, щоб вас почуття гріли,

Любов нехай міцніє день за днем!

Нехай найзаповітніші бажання

Завжди збуваються у вас!

Добра бажаю, розуміння,

Щоб в серцях вогонь не згас!

***

Весілля паперове,

Життя вже налагоджене,

2 роки разом ви – сім'я,

Бажаю багато вам щастя я.

Цінуйте, поважайте і дбайте,

Один одного бережіть ви,

Нехай буде вдома все спокійно,

Вас вітаю од душі!

***

Вітаю вас з паперовим весіллям! Вашій родині всього 2 роки, але ви стільки встигли зуміти та домогтися. Я бажаю, щоб ви зберігали вірність та цінували все, що у вас є, щоб ви впевнено і сміливо йшли до своїх заповітних мрій і неодмінно змогли їх здійснити. І нехай у вашій сімейній скарбниці буде багато цінних паперів та грошових купюр, нехай у вашому сімейному житті буде ще багато-багато щасливих подій і чудесних свят!

***

Вітаємо з річницею весілля! Паперове весілля – це 2 роки прекрасного та чуттєвого спільного життя. Бажаємо вам розвивати та прикрашати свої стосунки. Нехай міцною та надійною буде ваша сім'я. Любіть один одного, даруйте увагу, слухайте та оберігайте, підтримуйте і розумійте. Будьте взаємною надійною опорою, підтримкою. Щастя вам на багато десятиліть!

***

Сьогодні ваша сім'я святкує маленький день народження – 2 роки подружнього життя. Стосунки ще ніжні та тендітні, як папір, тому дозвольте побажати вам фортеці, вміння слухати один одного, поступатися в спірних питаннях, легко йти на примирення в разі сварки. Нехай у вашому домі назавжди оселяться гармонія, достаток і затишок.

***

Вітаю вас, дорогі, з паперовою річницею, з 2-річчям сімейного життя. Бажаю, щоб паперовий літачок вашого щастя літав високо і красиво, щоб в сім'ї не було розладу та образ, щоб в будинку зберігався затишок і атмосфера розуміння, щоб за вікном простягався барвистий світ, і стояла чудова погода.

***

Вітаю з другою річницею вашого весілля! Нехай твоє життя буде як символ цього весілля – чистим папером, на якому ви самі, на свій розсуд і за своїм бажанням, напишете свою історію, і вона буде неодмінно найщасливішою, захопливою, чарівною, цікавою, зворушливою і такою, що запам'ятовується. Здоров'я вашій сім'ї та великої любові!

***

З 2-ма роками шлюбу! Нехай ваша сім'я буде міцною, як граніт, а паперовими будуть лише проблеми, щоб рвалися вони, згорали та попелом розліталися. Бажаю без сварок і розбіжностей проводжати роки, щоб любили та берегли один одного.

***

Вітаю з річницею – паперовим весіллям! Нехай минулі 2 роки залишать у вашій пам'яті трепетні спогади та ніжні почуття, нехай ваше сімейне життя, в майбутньому, буде таким же прекрасним. Бережіть один одного!

***

Чудову сімейну пару вітаю з паперової весіллям! Нехай ці 2 роки стануть для вас показниками вашої вірності, любові та взаєморозуміння!

***

Два роки в шлюбі – це початок вашого шляху. Хай буде він безхмарним та зігріває ваші серця. Нехай кожен рік разом переконує вас, що все було не дарма і далі тільки краще і більше. З Днем весілля!

***

Вітаю з другою річницею! Бажаю, щоб у вашій родині завжди водилися папірці для щасливого довгого життя, подорожей, смакоти та пригод! Бережіть і цінуйте один одного!

***

Дорогі молодята, через 2 роки з дня весілля ви відзначаєте день паперового весілля. Нехай ваші почуття ніколи не рвуться, щирі емоції ніколи не будуть зім'ятими, а ваша любов буде чистою як паперовий лист!

***

Вітаю з датою важливою –

Веселою, радісною, паперовою!

Голосніше нехай шарудить в руці,

На рахунку та в гаманці.

***

З паперовим весіллям, дорогі! Бажаю вам більше цінних паперів на активах, великих купюр на рахунку. Нехай ці 2 спільні роки у 2 рази зроблять міцнішим і сильнішим ваш шлюб, у 2 секунди розв'яжуть будь-які ваші проблеми. Залишайтеся окриленими та натхненними, не втрачайте пристрасті та романтики, направляйте свій паперовий кораблик за течією удачі в потічку любові.

***

Нехай паперове весілля

Дарує щастя та добро,

І очі горять яскраво,

Іскристо, а вдома буде тепло!

Нехай мрії та надії

У будинок увірвуться салютом,

І шарудить нехай недбало

Радість у твердій валюті!

***

Вітаю з річницею! Бажаю, щоб у вашій родині завжди водилися папірці для щасливого довгого життя, подорожей, смакоти та пригод! Бережіть і цінуйте один одного!

До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою