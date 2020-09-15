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Паперове весілля (2 роки): привітання з річницею і найкращі подарунки
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2-га річниця весілля називається паперовою, тож не забудьте поздоровити своїх знайомих чи друзів з ювілеєм у спільному житті. Найкращі привітання і подарунки – на Радіо МАКСИМУМ!
Подарунки на паперове весілля – важливий елемент у привітанні з другою річницею сімейного життя! Це ще молода пара, яка нещодавно ввійшла у спільний дім, але вже стала сім'єю.
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Два роки спільного подружнього життя – це початок етапу взаєморозуміння. Такий шлюб називається паперовим весіллям, адже маленький термін ще не говорить про міцний союз, а зазнає змін і може розірватися також швидко, як і папір.
Що подарувати подружжю на 2 роки сімейного життя – паперове весілля:
- Книги
- Блокноти, щоденники
- Календарі
- Фотографії
- Альбоми
- Просто гроші
Окрім подарунків з паперу, можете не обмежувати себе й подарувати все, що вам підказує уява.
До вашої уваги привітання з другою річницею одруження у віршах, смс та прозі українською мовою, а також картинки для винуватців свята – надішліть подружжю найкраще поздоровлення!
- Привітання у віршах
- Красиві поздоровлення прозою
- Короткі смс
- Прикольні побажання
- Картинки з привітанням
Привітання з паперовим весіллям у віршах
***
Вітаю з річницею,
Дорогі ви мої!
Вам два роки з дня весілля,
Пролетіли швидко дні.
Хоч паперовим зветься –
Вам не треба сумувати.
Може міцним бути папір –
Ні розрізати, ні порвати!
Ви любов'ю просочіть,
Повагою, шануванням своїм
І тоді союз ваш точно
Не візьмуть ні вогонь, ні дим!
***
Ви вже 2 роки разом,
Буває, що миті плинуть часом,
Життя біжить вперед,
А любов ваша солодша за мед!
Буває так – папір мнеться,
Але якщо любиш – не порветься!
Бажаємо почуття вам зберегти
І з кожним днем сильніше любити!
***
Весілля співало і танцювало,
Але два роки пролетіло,
Побутом все поодростало.
Набриднути вам не встигло?
Так, звичайно, ні! Жартую я,
Пара ви на диво ще та!
Побажати зараз хочу вам
Тільки щастя і терпіння!
***
Два роки швидко пролетіли,
Ви щастя ділите удвох!
Бажаю, щоб вас почуття гріли,
Любов нехай міцніє день за днем!
Нехай найзаповітніші бажання
Завжди збуваються у вас!
Добра бажаю, розуміння,
Щоб в серцях вогонь не згас!
***
Весілля паперове,
Життя вже налагоджене,
2 роки разом ви – сім'я,
Бажаю багато вам щастя я.
Цінуйте, поважайте і дбайте,
Один одного бережіть ви,
Нехай буде вдома все спокійно,
Вас вітаю од душі!
Красиві вітання на 2 роки одруження у прозі
***
Вітаю вас з паперовим весіллям! Вашій родині всього 2 роки, але ви стільки встигли зуміти та домогтися. Я бажаю, щоб ви зберігали вірність та цінували все, що у вас є, щоб ви впевнено і сміливо йшли до своїх заповітних мрій і неодмінно змогли їх здійснити. І нехай у вашій сімейній скарбниці буде багато цінних паперів та грошових купюр, нехай у вашому сімейному житті буде ще багато-багато щасливих подій і чудесних свят!
***
Вітаємо з річницею весілля! Паперове весілля – це 2 роки прекрасного та чуттєвого спільного життя. Бажаємо вам розвивати та прикрашати свої стосунки. Нехай міцною та надійною буде ваша сім'я. Любіть один одного, даруйте увагу, слухайте та оберігайте, підтримуйте і розумійте. Будьте взаємною надійною опорою, підтримкою. Щастя вам на багато десятиліть!
***
Сьогодні ваша сім'я святкує маленький день народження – 2 роки подружнього життя. Стосунки ще ніжні та тендітні, як папір, тому дозвольте побажати вам фортеці, вміння слухати один одного, поступатися в спірних питаннях, легко йти на примирення в разі сварки. Нехай у вашому домі назавжди оселяться гармонія, достаток і затишок.
***
Вітаю вас, дорогі, з паперовою річницею, з 2-річчям сімейного життя. Бажаю, щоб паперовий літачок вашого щастя літав високо і красиво, щоб в сім'ї не було розладу та образ, щоб в будинку зберігався затишок і атмосфера розуміння, щоб за вікном простягався барвистий світ, і стояла чудова погода.
***
Вітаю з другою річницею вашого весілля! Нехай твоє життя буде як символ цього весілля – чистим папером, на якому ви самі, на свій розсуд і за своїм бажанням, напишете свою історію, і вона буде неодмінно найщасливішою, захопливою, чарівною, цікавою, зворушливою і такою, що запам'ятовується. Здоров'я вашій сім'ї та великої любові!
СМС з паперовою річницею весілля своїми словами
***
З 2-ма роками шлюбу! Нехай ваша сім'я буде міцною, як граніт, а паперовими будуть лише проблеми, щоб рвалися вони, згорали та попелом розліталися. Бажаю без сварок і розбіжностей проводжати роки, щоб любили та берегли один одного.
***
Вітаю з річницею – паперовим весіллям! Нехай минулі 2 роки залишать у вашій пам'яті трепетні спогади та ніжні почуття, нехай ваше сімейне життя, в майбутньому, буде таким же прекрасним. Бережіть один одного!
***
Чудову сімейну пару вітаю з паперової весіллям! Нехай ці 2 роки стануть для вас показниками вашої вірності, любові та взаєморозуміння!
***
Два роки в шлюбі – це початок вашого шляху. Хай буде він безхмарним та зігріває ваші серця. Нехай кожен рік разом переконує вас, що все було не дарма і далі тільки краще і більше. З Днем весілля!
***
Вітаю з другою річницею! Бажаю, щоб у вашій родині завжди водилися папірці для щасливого довгого життя, подорожей, смакоти та пригод! Бережіть і цінуйте один одного!
Прикольні привітання на 2 річницю подружжя
***
Дорогі молодята, через 2 роки з дня весілля ви відзначаєте день паперового весілля. Нехай ваші почуття ніколи не рвуться, щирі емоції ніколи не будуть зім'ятими, а ваша любов буде чистою як паперовий лист!
***
Вітаю з датою важливою –
Веселою, радісною, паперовою!
Голосніше нехай шарудить в руці,
На рахунку та в гаманці.
***
З паперовим весіллям, дорогі! Бажаю вам більше цінних паперів на активах, великих купюр на рахунку. Нехай ці 2 спільні роки у 2 рази зроблять міцнішим і сильнішим ваш шлюб, у 2 секунди розв'яжуть будь-які ваші проблеми. Залишайтеся окриленими та натхненними, не втрачайте пристрасті та романтики, направляйте свій паперовий кораблик за течією удачі в потічку любові.
***
Нехай паперове весілля
Дарує щастя та добро,
І очі горять яскраво,
Іскристо, а вдома буде тепло!
Нехай мрії та надії
У будинок увірвуться салютом,
І шарудить нехай недбало
Радість у твердій валюті!
***
Вітаю з річницею! Бажаю, щоб у вашій родині завжди водилися папірці для щасливого довгого життя, подорожей, смакоти та пригод! Бережіть і цінуйте один одного!
Гарні побажання з паперовим весіллям парі у картинках
До теми: Найкращі привітання молодятам з весіллям українською мовою
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