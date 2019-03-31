Чому Папа римський не дає цілувати руки: вірусне відео

У мережі активно поширюється запис, на якому віряни намагаються поцілувати руки Папі римському, а він всіляко цього уникає. І причина доволі проста!

Кілька днів тому в соцмережах почало активно з'являтись відео з Папою римським, який не дозволяє людям цілувати його руки. Річ у тому, що є давня традиція цілувати перстень, тому поведінка Папи багатьох здивувала та змусила створювати незвичайні теорії.

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Через надто активну увагу до запису та не завжди позитивну реакцію довелось відповісти Ватикану. Виявилось, що ця ситуацію навіть розвеселила понтифіка. За словами прес-секретаря Ватикану Алессандро Джізотті, це всього лише питання гігієни, адже Папа не хоче поширювати мікроби.

Відзначимо, що Перстень Рибалки, який Папа носить на правій руці є одним з ключових символів церковної влади, а звичка цілувати цей перстень – прояв поваги.

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