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Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)

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Газета Пан+Пані - фото 1
Газета Пан+Пані

На початку 90-х у Тернополі виходила еротична газета "Пан+Пані". Спершу вона була додатком до громадсько-політичного видання "Заповіт", а потім стала самостійним тижневиком. Люди захоплено читали пікантну новинку та потаємно передавали її із рук у руки. Про що ж там писали?

Історія самостійної газети "Пан+Пані" почалась у 1992 році. Попри те, що Тернопіль вважається консервативним та релігійним містом, еротичний тижневик отримав шалену популярність. Перші випуски нараховували 30 тисяч примірників, але вже 10-й номер вийшов накладом 120 тисяч екземплярів. На піку популярності тираж досяг 290 000 копій. Газету розкуповували не тільки в Тернополі, але й в інших містах України та поза її межами.

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352164

За словами журналістів газети, фотографії оголених панночок та паничів "позичали" в іноземних польських та чеських виданнях. Всі кадри були "піратськими".

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352163
Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352165

Більшість матеріалів тижневика мали розважальний характер.

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352191
Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352174

Теми для статей часто підказували самі читачі, які надсилали в редакцію листи з власними історіями, ділились еротичними порадами або інтимними проблемами. Деякі "Ероспогади" були вигаданими. Не менш цікавими були рубрики "Він шукає її", а "Вона шукає його".

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352213

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352210

Нехай вибачають мені панночки, але зненавидів їх через свою дружину, яка зраджувала, залишила мене. А кохав її понад усе на світі. Тепер живу спогадами про свої юні гомосексуальні стосунки. Мені подобається теперішня молодь, особливо хлопці, вони такі сексуальні і симпатичні. Маю молодих партнерів 16-22 років, підкоряюсь їм в усьому, аби догодити, виконую "різне", а також роль "жінки". Це мій секс, нехай дивний, але солодкий. Ваш читач".

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352181
Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352173

Іноді на шпальтах газети виходили інтерв'ю із зірками, які ділились подробицями свого сексуального життя. Якщо співак чи актриса погоджувалися, журналісти використовували фотомонтаж, прилаштовуючи голе тіло до голови.

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352211

"Пан+Пані" мала ще й просвітницьку місію. У той час українці тільки починали користуватися новими засобами гігієни, наприклад, прокладками, до того ж, у 90-х спалахнула епідемія СНІДу, тож секс-просвіта була буквально життєво необхідною.

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352195

Майже одночасно із "Паном+Пані" запустився еротичний журнал "Лель", а на кілька років пізніше у Харкові почала виходити газета "Симона". При цьому вже в нульових роках в Києві з'явилась газета "Пан та Пані", однак не плутайте її з тернопільськими першопрохідцями, чиє дітище виходило по 1998-й.

Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+) - фото 352172

Читайте також: Як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)

Джерело: amnesia.in.ua
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