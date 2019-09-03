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Пан+Пані: пікантні історії з першої української еротичної газети (18+)
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На початку 90-х у Тернополі виходила еротична газета "Пан+Пані". Спершу вона була додатком до громадсько-політичного видання "Заповіт", а потім стала самостійним тижневиком. Люди захоплено читали пікантну новинку та потаємно передавали її із рук у руки. Про що ж там писали?
Історія самостійної газети "Пан+Пані" почалась у 1992 році. Попри те, що Тернопіль вважається консервативним та релігійним містом, еротичний тижневик отримав шалену популярність. Перші випуски нараховували 30 тисяч примірників, але вже 10-й номер вийшов накладом 120 тисяч екземплярів. На піку популярності тираж досяг 290 000 копій. Газету розкуповували не тільки в Тернополі, але й в інших містах України та поза її межами.
За словами журналістів газети, фотографії оголених панночок та паничів "позичали" в іноземних польських та чеських виданнях. Всі кадри були "піратськими".
Більшість матеріалів тижневика мали розважальний характер.
Теми для статей часто підказували самі читачі, які надсилали в редакцію листи з власними історіями, ділились еротичними порадами або інтимними проблемами. Деякі "Ероспогади" були вигаданими. Не менш цікавими були рубрики "Він шукає її", а "Вона шукає його".
Нехай вибачають мені панночки, але зненавидів їх через свою дружину, яка зраджувала, залишила мене. А кохав її понад усе на світі. Тепер живу спогадами про свої юні гомосексуальні стосунки. Мені подобається теперішня молодь, особливо хлопці, вони такі сексуальні і симпатичні. Маю молодих партнерів 16-22 років, підкоряюсь їм в усьому, аби догодити, виконую "різне", а також роль "жінки". Це мій секс, нехай дивний, але солодкий. Ваш читач".
Іноді на шпальтах газети виходили інтерв'ю із зірками, які ділились подробицями свого сексуального життя. Якщо співак чи актриса погоджувалися, журналісти використовували фотомонтаж, прилаштовуючи голе тіло до голови.
"Пан+Пані" мала ще й просвітницьку місію. У той час українці тільки починали користуватися новими засобами гігієни, наприклад, прокладками, до того ж, у 90-х спалахнула епідемія СНІДу, тож секс-просвіта була буквально життєво необхідною.
Майже одночасно із "Паном+Пані" запустився еротичний журнал "Лель", а на кілька років пізніше у Харкові почала виходити газета "Симона". При цьому вже в нульових роках в Києві з'явилась газета "Пан та Пані", однак не плутайте її з тернопільськими першопрохідцями, чиє дітище виходило по 1998-й.
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