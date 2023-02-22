"Памфір" – дивіться міжнародний трейлер української сімейної драми

Зараз режисер проводить тур із допрем’єрними показами, фільм покажуть у майже 100 кінотеатрах країни. В Україні він вийде 23 березня.

Трейлер показали на офіційній сторінці фільму у Facebook.

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Дистрибутором фільму "Памфір" в Україні виступає компанія FILM.UA Distribution. Його створено у копродукції України, Франції, Польщі, Чилі, Німеччини та Люксембургу.

У кожного з нас є сила відстояти майбутнє своє і своїх дітей, навіть, якщо здається, що весь світ проти", – йдеться в повідомленні.

Трохи про сюжет: порядний сім'янин Памфір повертається додому після тривалої відсутності, щоб побачитись з родиною. Стрічка покаже його у момент, коли доведеться обирати між обов‘язком та бажанням, між минулим та майбутнім, мусить виправити помилку сина й відновити зв’язок зі своїм кримінальним минулим. Події відбуваються на заході Україні напередодні традиційного карнавалу Маланка.

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