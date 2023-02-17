З'явився перший тизер фільму "Добре, що мама не знає", у якому грав Паша Лі

Автори кримінальної комедії "Добре, що мама не знає", в якій зіграв одну зі своїх останніх ролей Паша Лі, презентували перший тизер.

Кінострічка відзнята в стилі сучасного неонуару, а перший тизер на неї вже з'явився на Youtube-каналі фільму "Добре, що мама не знає".

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За словами продюсера та режисера фільму Євгенія Литвиненка, попри всі труднощі з обмеженнями Covid-19, до 24 лютого 2022 року було відзнято 65% фільму, в тому числі всі сцени з актором фільму Пашею Лі, котрого вбили російські окупанти в Ірпені.

Саме в такий складний час для України ми розпочинаємо промокампанію кримінальної комедії в стилі сучасного неонуару, режисера Саші Литвиненка. Щоб нове українське кіно для широкої глядацької аудиторії змогло швидше потрапити на великі та малі екрани світ", – йдеться в описі під тизером.

Сюжет кримінальної комедії

Це історія, яка складається з чотирьох новел, пише Нове українське кіно. Кожна частина – це історія одного з членів сім’ї. Старший брат – діджей, у якого великий борг і тому він торгує наркотиками, сестра – акторка театру до якої постійно липнуть неприємності, і їх молодший брат – перспективний айтівець, який намагається помститися за свою дівчину Напередодні дня народження їх мами, вони потрапляють в неприємності пов’язані з людьми із кримінального світу. Ніхто з них не здогадується про проблеми один одного. Не знає і мама, яка готується зустріти дітей і свій день народження.

Дивитися тизер фільму "Добре, що мама не знає":

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