"Аватар 2" увійшов у ТОП 3 найкасовіших фільмів в історії

"Аватар 2" зібрав у світовому прокаті вже $2,2433 млрд, обійшовши легендарний "Титанік" з $2,2428 млрд. В український прокат стрічка вийшла 15 грудня 2022 року.

"Аватар: Шлях води" – американський науково-фантастичний 3D-фільм режисера Джеймса Кемерона. Зараз "Шлях води" посів третю сходинку – поступається лише "Аватару" та "Месникам: Фінал", повідомляє Variety.

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Видання зазначає, що популярність "Аватар 2" пояснюється його привабливістю для всіх поколінь, а також стимулом дивитися фільм у преміумформаті та в 3D-форматах. В Imax збори фільму перевищили $250 млн. Таким чином, Джеймс Кемерон наразі є режисером трьох з чотирьох найкасовіших стрічок всіх часів.

Більше зібрав "Месники: Завершення" і оригінальний "Аватар", який утримує першість.

Це більше, ніж багатьом фільмам вдається заробити за весь прокат у кінотеатрах", – йдеться у статті.

Дивіться офіційний тизер-трейлер фільму "Аватар: Шлях води":

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